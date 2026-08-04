За пръв път: Китай показа способности да изстрелва ядрени ракети от въздуха (ВИДЕО)

Китайски военни за първи път разкриха действието на своята система за ядрени удари във въздуха. Във видеоклип, публикуван съвместно във вторник от отдела за политическа работа на Централната военна комисия, Администрацията за киберпространство на Китай и Китайската медийна група, стратегически бомбардировач H-6N лети редом до два стелт изтребителя J-20. Бомбардировачът е въоръжен с балистична ракета JL-1, способна да носи ядрен заряд. Това несъмнено е първият път, в който Народноосвободителната армия публично демонстрира способността си за ядрени удари във въздуха - това е и последната част от нейната ядрена триада.

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Военните все още не са разкрили повече подробности за операцията, включително точното време на действието и името на учението, в което са участвали самолетът и ракетата. Кадрите, показващи трите самолета, са част от симулиран боен сценарий, в който съвместен команден щаб извършва координиран удар срещу вражески флот след получаване на заповеди.

China released first in-flight footage of an H-6N bomber carrying the JL-1 nuclear-capable air-launched ballistic missile, escorted by two J-20 stealth fighters.



JL-1: Nuclear-capable ALBM, ~8,000 km range, hypersonic reentry, also usable for anti-ship/land-attack. pic.twitter.com/e9uokWFnvz — Clash Report (@clashreport) August 4, 2026

Други авангардни оръжейни системи, показани в същата сцена, включват мобилната противокорабна балистична ракетна система DF-21D, корабната хиперзвукова противокорабна ракета YJ-20 и въздушно-базираната свръхзвукова противокорабна ракета YJ-12. Въздушната балистична ракета с голям обсег JL-1 беше разсекретена и показана на обществеността на мащабен парад в Пекин миналия септември, заедно с други стратегически ядрени ракетни системи като междуконтиненталните балистични ракети DF-31BJ, DF-61 и DF-5C. „JL“ в името на изстреляната от въздуха ракета означава Jinglei на китайски, или „Шокиращ гръм“.

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Този парад отбеляза първия път, когато китайските военни разкриха прикритието на ядрената ударна платформа на ВВС на Китай. В миналото имаше очевидна липса в ядрения арсенал на Китай, тъй като ВВС на народноослободителната армия не притежаваше използваеми въздушни средства за проекция на ядрени бойни глави.

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