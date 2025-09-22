Израел отвори отново важен граничен пункт с Йордания

Граничният контролно-пропускателен пункт "Алънби", единственият между окупирания от Израел Западен Бряг и Йордания, е отворен отново. Това съобщи израелската служба, която администрира сухопътните граници, предаде Ройтерс и БТА. Израел официално затвори граничния пункт в петък (19 септември), ден след като йордански шофьор на камион откри огън на обекта, убивайки двама израелски военни.

През граничният пункт "Алънби" минава и основният маршрут за превоз на потребителски стоки между Йордания и Западния бряг.

ОЩЕ: Йордания: Израел убива палестинци и унищожава мира

Убийството на двама израелци

Нападателят е пристигнал на пункта, известен още като моста "Крал Хюсеин", с камион, превозващ хуманитарна помощ от Йордания за ивицата Газа.

Бригадите "Изедин ал Касам", военното крило на "Хамас", приветстваха смъртоносната атака в публикация в Telegram, която включва изображение на горящ израелски танк с червен триъгълник над него - символ, който палестинското ислямистко движение използва, за да маркира вражески цели. Те също така подчертаха солидарността си с Йордания, около 40% от чиито жители са с палестински корени.

ОЩЕ: Макрон даде назад за геноцида в Газа, трябвало съдът и историците да кажат (ВИДЕО)

По уточнени данни двамата израелци са били убити с нож, а не с огнестрелно оръжие, както бе съобщено по-рано.

Йордания осъди атаката, извършена на единствения ѝ граничен пункт със Западния бряг.

Министерството на външните работи на Йордания идентифицира нападателя като Абдул Муталиб ал Каиси, роден през 1968 г. Мъжът е бил цивилен, който започнал работа като шофьор, доставящ помощи в Газа, преди три месеца, се казва в изявлението.

ОЩЕ: Нито един от заложниците няма да се върне в Израел: Позиция на "Хамас" за войната

Израелската армия междувременно препоръча на правителството да преустанови доставките на хуманитарна помощ от Йордания за Ивицата Газа. Впоследствие тя уточни, че двамата убити са били израелски войници.