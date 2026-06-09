Израел поиска отмяна на международната заповед за арест на Нетаняху

Посланикът на Израел в ООН призова за отмяна на международната заповед за арест срещу премиера Бенямин Нетаняху след отстраняването на главния прокурор на Международния наказателен съд (МНС). "Отстраняването на Карим Хан доказва, че тази институция е прогнила до дъно. Сега е моментът да се отменят абсурдните обвинения срещу премиера Нетаняху!", написа в "X" посланикът на Израел в ООН Дани Данон.

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החלטת בית הדין הפלילי הבינלאומי להשעות מיידית את התובע הראשי בהאג, קארים חאן, בעקבות חקירת האו״ם, מוכיחה שהגוף הזה רקוב מהיסוד.

עכשיו הגיע הזמן לבטל את כתבי האישום ההזויים נגד ראש הממשלה נתניהו! pic.twitter.com/qk86lDMiVr — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) June 9, 2026

Отстраняването на Хан дойде на фона на обвинения в сексуално неправомерно поведение срещу негова колежка. Британският прокурор е във временен отпуск от над година и възнамерява да се върне, след като обвиненията бъдат изяснени. Той отрича всички обвинения срещу него.

Хан е главен прокурор на МНС от 2021 г. и издаде заповед за арест срещу Нетаняху за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с войната в Газа.

Поради действията си по време на двугодишната война в крайбрежната ивица, при която загинаха десетки хиляди души, Израел многократно е бил обвиняван във военни престъпления, а в някои случаи и в геноцид.

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Израелското правителство категорично отхвърля тези обвинения. То описва войната като част от по-широк конфликт с Иран и неговите регионални съюзници, които се стремят да унищожат еврейската държава.

Преди всичко поради заповедта за арест срещу Нетаняху САЩ засилиха натиска си върху съда и наложиха санкции на персонала и съдиите.