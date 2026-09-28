Израел посочва вратата на нидерландски дипломати заради Западния бряг

Израел обяви, че отнема дипломатическия статут на нидерландските дипломати, представляващи Нидерландия пред базираната в Рамала Палестинска автономия. Това е отговор на нидерландските санкции срещу израелските селища на окупирания Западен бряг, съобщава "Ройтерс". По-рано този месец Израел нареди затварянето на британското консулство в Източен Йерусалим - представителството на Обединеното кралство пред Палестинската автономия - след като Лондон обяви подобни санкции, забраняващи вноса на стоки от селищата. Още: Нетаняху продължава да отхвърля "манипулациите" на Египет за нападението на "Хамас"

Предупреждение от Израел

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Израелският външен министър Гидеон Саар заяви в X, че нидерландските дипломати, работещи в Рамала, трябва да върнат издадените от Израел дипломатически документи в рамките на седем дни, когато изтичат техните дипломатически привилегии и имунитети.

"Всяка държава, която действа враждебно и едностранно спрямо Израел, ще загуби влияние и значение в региона", каза Саар.

Нидерландското външно министерство отказа коментар. Забраната на Нидерландия за внос на стоки, произведени в селищата, влезе в сила миналата седмица.

През август Израел забрани на нидерландски дипломати достъпа до ръководен от САЩ координационен център за Газа, базиран в Израел, заради действия, които външният министър определи като "антиизраелски мерки".

Много държави, включително Нидерландия, отдавна поддържат дипломати, които представляват правителствата си пред Палестинската автономия в Рамала, докато живеят в Източен Йерусалим.

Израел традиционно акредитира тези дипломати и им предоставя определени привилегии съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

Франция и Канада се присъединиха към Великобритания този месец, обявявайки забрана за стоки от селищата, но Израел не е предприел никакви действия срещу тези две държави.

Дясното правителство на министър-председателя Бенямин Нетаняху се оказа дипломатически изолирано от много от своите съюзници заради действията си през последните години в Газа и на Западния бряг.

Двама видни израелски министри са обект на санкции от страна на няколко държави, а Испания, Ирландия и други страни също обявиха забрана за стоки от селищата.

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