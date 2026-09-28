Тръмп шикалкави ще бомбардира ли Иран, Техеран пак казва: Сега е моментът за преговори и Ормузкият проток да заработи (ВИДЕО)

"Не искам да казвам. Всичко е възможно, но просто не искам да го казвам". Така американският президент Доналд Тръмп отговори на пореден въпрос дали планира да бомбардира отново Иран, но още преди изборите в началото на ноември за Конгреса. Въпросът беше зададен, докато Тръмп за пореден път обясняваше, че Иран са в "голяма беда" и САЩ са победили от военна гледна точка, обаче това не значело, че всичко е приключило. Имат инфлация над 3000%, добави той по адрес на Иран:
Q: Are strikes before midterms still on the table for you?— Clash Report (@clashreport) September 27, 2026
Trump: I don't want to say that. I mean, it's possible, but I just don't want to say that. pic.twitter.com/8F0bqbXTqH
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 27, 2026
We're certainly winning it very big. pic.twitter.com/mrqtk9DFY6
Междувременно, финансовият министър на САЩ Скот Бесент каза пред Fox News, че най-вероятно до 2 седмици Иран няма да има никакъв петрол, с който да търгува. Според Бесент, в открити води има около 15 млн. барела ирански петрол – той щял да бъде продаден основно на Китай в следващия до половин месец и край. Бесент каза и, че Китай съществено намалил подкрепата си за Иран – противно на това, което обаче твърди генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ - Още: Арести и евакуация: Вероятен опит да бъдат взривени бомбардировачи на САЩ във Великобритания
Bessent on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 27, 2026
There's only 15 million more barrels of Iranian oil on the water. Iran will have nothing left to trade for anything.
Probably within the next two weeks, they're going to make their final deliveries of oil to China, and then they will have nothing. pic.twitter.com/7TecWG4T8d
Bessent on Iran:— Clash Report (@clashreport) September 27, 2026
China has substantially reduced assistance to Iran. pic.twitter.com/A2xVf8dovM
Иран иска преговори
Сега има възможност, ако наистина САЩ са сериозни, че искат Ормуският проток да бъде отново отворен, настоя иранският външен министър Абас Арагчи пред NBC - ОЩЕ: На седмия ден ще отворим Ормуз: Иран представи на САЩ план с условия за край на войната
Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi:— Clash Report (@clashreport) September 27, 2026
If they are serious that they want a deal to reopen the Strait of Hormuz, now there is the possibility.
We have offered this seven-day plan.
We want them to do certain things which they can do in four, five days, and then on the sixth… pic.twitter.com/8OwGJsoqO6
Арагчи се сблъска и с въпроса дали Иран ще позволи на САЩ да изземе обогатен ирански уран, до 60%. Този уран е за мирни цели – вече отговорихме по тази тема, отстранихме всякакви опасения в миналите ни преговори. "Ако все още има такъв въпрос, защо ни бомбардираха? Имат ли право да бомбардират всичко, което смятат за незаконно? Няма оправдание за това. Войната не е решение. Това беше тема на преговори и ние го направихме в миналото. Обогатихме уран до 60% за мирни цели и това е в рамките на нашия ангажимент. Отговорихме на тези въпроси в миналото по време на преговорите и можем да го направим отново. Няма нужда от военна операция", каза иранският външен министър:
Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi:— Clash Report (@clashreport) September 27, 2026
60% enrichment is not illegal. It is for peaceful purposes, and we have answered this question. We have removed any concern in our past negotiations.
If there is still such a question, why did they bomb us? Are they, you know, allowed to… pic.twitter.com/yuw2POpltv
Същевременно Арагчи отрече, че в Иран има повече от един източник на власт – той визира постоянните информации, че има фракции в Корпуса на гвардейците на ислямската революция, които са крайни и всъщност пречат на Техеран да поеме единен курс що се отнася до войната в САЩ и Израел. Сега иранският външен министър каза, че и Корпусът, и Върховният съвет за национална сигурност, и иранският парламент "са на един фронт" - ОЩЕ: Иран готов на дипломация, за да сложи край на войната, но Тръмп явно иска още да се бие
Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi:— Clash Report (@clashreport) September 27, 2026
It is false if somebody thinks that there are different sources of power inside Iran.
We in the Foreign Ministry are in close coordination with the government, with the IRGC, with the Supreme National Security Council, with the… pic.twitter.com/wBQDGPiRJt