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Тръмп шикалкави ще бомбардира ли Иран, Техеран пак казва: Сега е моментът за преговори и Ормузкият проток да заработи (ВИДЕО)

28 септември 2026, 6:44 часа 427 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп шикалкави ще бомбардира ли Иран, Техеран пак казва: Сега е моментът за преговори и Ормузкият проток да заработи (ВИДЕО)

"Не искам да казвам. Всичко е възможно, но просто не искам да го казвам". Така американският президент Доналд Тръмп отговори на пореден въпрос дали планира да бомбардира отново Иран, но още преди изборите в началото на ноември за Конгреса. Въпросът беше зададен, докато Тръмп за пореден път обясняваше, че Иран са в "голяма беда" и САЩ са победили от военна гледна точка, обаче това не значело, че всичко е приключило. Имат инфлация над 3000%, добави той по адрес на Иран:

Междувременно, финансовият министър на САЩ Скот Бесент каза пред Fox News, че най-вероятно до 2 седмици Иран няма да има никакъв петрол, с който да търгува. Според Бесент, в открити води има около 15 млн. барела ирански петрол – той щял да бъде продаден основно на Китай в следващия до половин месец и край. Бесент каза и, че Китай съществено намалил подкрепата си за Иран – противно на това, което обаче твърди генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ - Още: Арести и евакуация: Вероятен опит да бъдат взривени бомбардировачи на САЩ във Великобритания

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Иран иска преговори

Сега има възможност, ако наистина САЩ са сериозни, че искат Ормуският проток да бъде отново отворен, настоя иранският външен министър Абас Арагчи пред NBC - ОЩЕ: На седмия ден ще отворим Ормуз: Иран представи на САЩ план с условия за край на войната

Арагчи се сблъска и с въпроса дали Иран ще позволи на САЩ да изземе обогатен ирански уран, до 60%. Този уран е за мирни цели – вече отговорихме по тази тема, отстранихме всякакви опасения в миналите ни преговори. "Ако все още има такъв въпрос, защо ни бомбардираха? Имат ли право да бомбардират всичко, което смятат за незаконно? Няма оправдание за това. Войната не е решение. Това беше тема на преговори и ние го направихме в миналото. Обогатихме уран до 60% за мирни цели и това е в рамките на нашия ангажимент. Отговорихме на тези въпроси в миналото по време на преговорите и можем да го направим отново. Няма нужда от военна операция", каза иранският външен министър:

Същевременно Арагчи отрече, че в Иран има повече от един източник на власт – той визира постоянните информации, че има фракции в Корпуса на гвардейците на ислямската революция, които са крайни и всъщност пречат на Техеран да поеме единен курс що се отнася до войната в САЩ и Израел. Сега иранският външен министър каза, че и Корпусът, и Върховният съвет за национална сигурност, и иранският парламент "са на един фронт" - ОЩЕ: Иран готов на дипломация, за да сложи край на войната, но Тръмп явно иска още да се бие

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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