Египет многократно е предупреждавал Нетаняху: "Хамас" готви кървава баня

Египет многократно е предупреждавал Израел преди атаката на Хамас на 7 октомври 2023 година, която взе живота на 1200 израелци, включително е имало обаждане от ръководителя на египетското разузнаване Абас Камел до израелския премиер Бенямин Нетаняху само дни преди това. Информацията е на The Wall Street Journal.

Осве това, египетското разузнаване е предупредило за готвеното през юни и септември, а официални източници на американската медия от Египет твърдят, че са издавани предупреждения до около 48 часа преди самата атака. Нетаняху отрича да е получавал лични предварителни предупреждения и казва, че израелските началници на службите за сигурност не са го информирали правилно.

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Междувременно израелската армия се похвали, че е елиминирала още един член на "Хамас", замесен в отвличането на Ноа Аргамани.

Според израелските военни и "Шин Бет", Сахер Нидал Латфи Сакр е шофирал мотоциклета, използван да бъде отвлечена Ноа Аргамани от музикалния фестивал "Нова" в Газа на 7 октомври 2023 г. Друг заложник - Авинатан Ор - е бил отвлечен заедно с нея. Аргамани прекара около 8 месеца в плен, преди да бъде спасена от израелските сили при специална операция през юни 2024 година.

Израелската армия заявява, че Сакр е доставял оръжия на "Хамас" и наскоро е участвал в планирането на атаки срещу израелски войници и цивилни. Той е бил убит на 26 септември в района на Нусейрат в централна Газа.

🔴 The IDF says it has eliminated another militant involved in the abduction of Noa Argamani



According to the Israeli military and Shin Bet, Saher Nidal Latfi Sakr was driving the motorcycle used to take Noa Argamani from the Nova music festival into Gaza on October 7, 2023.… pic.twitter.com/IlxUdl6tX8 — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2026

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