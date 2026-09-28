"Тайно посещение": Нетаняху отиде в ОАЕ

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху посети Абу Даби и се срещна с президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян в неделя. Това е съобщил за "Ройтерс" високопоставен израелски служител. Към момента няма коментар от страна на кабинета на Нетаняху или на Министерството на външните работи на ОАЕ. Още: Нетаняху продължава да отхвърля "манипулациите" на Египет за нападението на "Хамас"

Припомняме, че посещението се състоя, след като по-рано този месец израелският вестник "Аарец" (Haaretz) съобщи, че шейх Мохамед е предупредил Нетаняху - седмица и половина преди 7 октомври 2023 г. - че "Хамас" планира мащабна операция срещу Израел. Според вестника това предупреждение не е било предадено на израелските разузнавателни служби или на армията.

Съдебни действия

Нетаняху, който отрече информацията и заплаши вестника със съдебни действия, е изправен пред трудна кампания за преизбиране. Лидери на опозицията обвиняват премиера, че носи отговорност за пропуските в сигурността, предшествали атаката на "Хамас" на 7 октомври.

ОАЕ отказаха коментар по публикацията на "Аарец", но заявиха, че поддържат "открити и директни канали за комуникация" с Израел още от установяването на дипломатически отношения през 2020 г. По-рано източник от ОАЕ заяви пред "Ройтерс", че страната обсъжда въпроси на сигурността с други държави чрез "съответните институции", а не "на ниво национални лидери".

По-рано тази година ОАЕ отрекоха президентът шейх Мохамед да се е срещал с Нетаняху, след като през май кабинетът на израелския премиер обяви, че той е направил "тайно посещение" в страната от Персийския залив и се е срещнал с президента.

По това време източник, запознат със срещата, съобщи, че Нетаняху и шейх Мохамед са се срещнали на 26 март в Ал Аин - оазис в емирство Абу Даби, разположен близо до границата с Оман.

След като станаха обект на атаки по време на конфликта с Иран, ОАЕ засилиха връзките си със САЩ и Израел - държава, с която установиха отношения в резултат на "Авраамовите споразумения" от 2020 г. Отношенията с Израел осигуряват на ОАЕ лост за регионално влияние и уникален канал за връзка с Вашингтон.

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