Войната в Украйна:

"Тайно посещение": Нетаняху отиде в ОАЕ

28 септември 2026, 5:58 часа 706 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Тайно посещение": Нетаняху отиде в ОАЕ

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху посети Абу Даби и се срещна с президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян в неделя. Това е съобщил за "Ройтерс" високопоставен израелски служител. Към момента няма коментар от страна на кабинета на Нетаняху или на Министерството на външните работи на ОАЕ. Още: Нетаняху продължава да отхвърля "манипулациите" на Египет за нападението на "Хамас"

Припомняме, че посещението се състоя, след като по-рано този месец израелският вестник "Аарец" (Haaretz) съобщи, че шейх Мохамед е предупредил Нетаняху - седмица и половина преди 7 октомври 2023 г. - че "Хамас" планира мащабна операция срещу Израел. Според вестника това предупреждение не е било предадено на израелските разузнавателни служби или на армията.

Съдебни действия

Нетаняху, който отрече информацията и заплаши вестника със съдебни действия, е изправен пред трудна кампания за преизбиране. Лидери на опозицията обвиняват премиера, че носи отговорност за пропуските в сигурността, предшествали атаката на "Хамас" на 7 октомври.

ОАЕ отказаха коментар по публикацията на "Аарец", но заявиха, че поддържат "открити и директни канали за комуникация" с Израел още от установяването на дипломатически отношения през 2020 г. По-рано източник от ОАЕ заяви пред "Ройтерс", че страната обсъжда въпроси на сигурността с други държави чрез "съответните институции", а не "на ниво национални лидери".

По-рано тази година ОАЕ отрекоха президентът шейх Мохамед да се е срещал с Нетаняху, след като през май кабинетът на израелския премиер обяви, че той е направил "тайно посещение" в страната от Персийския залив и се е срещнал с президента.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

По това време източник, запознат със срещата, съобщи, че Нетаняху и шейх Мохамед са се срещнали на 26 март в Ал Аин - оазис в емирство Абу Даби, разположен близо до границата с Оман.

След като станаха обект на атаки по време на конфликта с Иран, ОАЕ засилиха връзките си със САЩ и Израел - държава, с която установиха отношения в резултат на "Авраамовите споразумения" от 2020 г. Отношенията с Израел осигуряват на ОАЕ лост за регионално влияние и уникален канал за връзка с Вашингтон.

Още: Израел си направи списък кой не слуша Нетаняху в ООН и уязви Иран с творение на Мъск (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ОАЕ Бенямин Нетаняху война Израел
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес