Близо 35 милиона чуждестранни туристи са посетили Турция, Истанбул е номер едно с над 12 милиона туристи

Чуждестранните туристи, посетили Турция в периода януари - август тази година са 34,83 милиона, сочат данни на турското министерство на културата и туризма, съобщава Хюриет дейли нюз. В сравнение с предходната година броят на посещенията е спаднал с 1,84 процента като през август спадът е с 0,03 процента.

Според данните от европейските държави най-голям спад в сравнение със същия период на 2025 година е регистриран при посещенията на туристи от Германия - с 13,55 процента и Обединеното кралство - с 12, 61 процента. Спад от 4,4 процента се регистрира и при туристите в България .

От януари до август 1,74 милиона български граждани са посетили Турция. По този показател България заема пето място сред чуждестранните туристи в разглеждания период.

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Единствено в посещенията на туристите от Русия няма спад, които и тази година заемат първото място по този показател. Според данните 4,72 милиона туристи от Русия са посетили Турция. Спрямо миналата година, когато те са били 4,55 милиона, се бележи ръст. Руските туристи са чуждестранните туристи, които носят най-големи приходи за турския туризъм.

След руските туристи се нареждат туристите от Германия, които са били 4,4 милиона, от Обединеното кралство с 2,71 милиона и от Иран - с 1,91 милиона.

Отбелязва се значителен спад в посещенията на туристите от страните от Персийския залив. Най-рязък спад е регистриран в броя на посетителите от Кувейт, които са намалели с 43,5 процента в сравнение с предходната година. Следват Бахрейн - с 34,6 процента и Катар с 26,1 процента.

Въпреки спада от 11,1 процента на посещенията от Саудитска Арабия, тя запазва челното си място по отношение на туристите от региона. През осемте месеца на тази година 612 038 туристи от Саудитска Арабия са посетили Турция, докато в предходния период са били 688 040, посочва Хюриет дейли нюз.

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12,47 милиона туристи от чужбина са посетили Истанбул от началото на тази година, с което мегаполисът отново заема първото място в туристическите посещения. Следва Анталия - с 10,28 милиона посетители от началото на тази година като само през август те са били 2,2 милиона.

Одрин заема третото място в топ 5 туристическите дестинации в Турция. Градът в района на българо-турската граница е посетен от 2 946 599 души в периода от януари до август тази година, което е 8,46 процента от всички чуждестранни граждани, преминали границата с България.

На четвърто и пето място в класацията на петте най-популярни туристически дестинации се нареждат Мугла и Измир.

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