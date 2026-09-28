На референдум швейцарците гласуваха против „вечния неутралитет“, което би им позволило да подкрепят санкции срещу Руската федерация. Около 69% от швейцарците отхвърлиха инициативата, целяща да засили неутралния статут на страната. Тя предвиждаше в конституцията да бъде залегнал принципът на „вечен“ неутралитет. Съгласно предложението, за разлика от досегашната практика, Швейцария нямаше да си сътрудничи с военни и отбранителни съюзи като НАТО, освен в случай на военна атака. Освен това страната нямаше да може да налага санкции на воюващи държави в бъдеще, ако те не са били предварително одобрени от Съвета за сигурност на ООН.

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Инициативата беше представена на фона на решението на Швейцария да се присъедини към санкциите на Европейския съюз срещу Русия след пълномащабното нахлуване в Украйна. Според някои това нарушава швейцарския неутралитет.

Така дясноконсервативната Швейцарска народна партия (SVP) подкрепи инициативата, а нейният лидер – евроскептикът Кристоф Блохер, чието семейство развива бизнес в Руската федерация – похарчи около 2,4 милиона долара за кампания в нейна подкрепа. Той вече заяви, че е „готов да продължи борбата, ако се наложи“.

През юли представителят на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова разкритикува неутралитета на Швейцария, като заяви, че властите го „прилагат избирателно“.

Резултатът от референдума не означава, че швейцарците ще се откажат от неутралния статут на страната. Въпреки това през август страната въведе нови санкции срещу Русия. Десетки руски организации и представители на руския отбранителен сектор бяха включени в санкционния списък.