Русия удари пазар край Киев, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Вечерта на 27 септември руски военни удариха Софиевска Боршаховка в района на Буча. Регистриран е удар по Столичния пазар, съобщи изпълняващият длъжността началник на Боршаховка Александър Медвед в Telegram. „В Софиевска Боршаховка, в резултат на вражеска въздушна атака, е регистрирано попадение на територията на Столичния пазар“, пише той.

Медвед отбеляза, че всички съответни служби са изпратени на мястото на удара. Тревога за въздушна тревога остава в сила. До момента се съобщава за най-малко двама загинали, има и поне 10 ранени. „Тази вечер, в резултат на вражеска атака в село Софиевска Боршахивка в област Буча, ударен дрон удари пазар. При атаката двама загинаха и бяха ранени приблизително 10 други“, се казва в изявлението.

🇺🇦💥 Strike on the Stolichnyi market in Sofiyevskaya Borschagovka in Kiev. pic.twitter.com/UQ5CQfqJtC — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) September 27, 2026

Киевската областна прокуратура добави, че по-рано, на 27 септември, пет превозни средства са били повредени при атака с дрон в района на Буча. Един мъж е загинал, а трима други са ранени. Освен това, в Броварски район, нападението е причинило пожари в склад и офис сграда. В село Глеваха в Фастовски район, около 11:20 ч., склад и пет автомобила са били повредени от падащи отломки от дрон. 60-годишен мъж е ранен и е хоспитализиран с разкъсвания и шрапнелни рани.

Поразено училище и бензиностанция в Киев

Припомняме, че сутринта на 27 септември руски войски атакуваха Киев и околния регион с помощта на дронове. Киевската държавна военна авиация (КГВА) съобщи, че отломки са паднали върху учебно заведение в Соломенски район на столицата. Според предварителни данни Русия е извършила удар с дрон по училището, като е повредила главния вход.

Според Държавната служба за извънредни ситуации, мъж е загинал в резултат на пореден руски удар. Тялото му е открито от спасители, докато са гасили пожар. На друг адрес руски дрон удари едноетажна сграда на бензиностанция, причинявайки пожар. Спасителите успяха да предотвратят разпространението на огъня към близко заведение за обществено хранене.