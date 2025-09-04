Израел: Ще има библейско наказание за хусите

Израелският министър на отбраната Израел Кац заплаши днес йеменските бунтовници хуси с библейско наказание. Той говори за "десетте язви", които ще се стоварят върху тях, имайки предвид наказанието от Стария завет, което Бог изпраща заради подтискането на израилтяните. Кац отправи заплахата си, след като израелската армия съобщи за нова ракетна атака срещу Израел, изстреляна от хусите.

"Хусите отново изстреляха ракета срещу Израел. Ние ще им отворим десет язви", написа Кац в социалната мрежа Х – ясна алюзия с десетте египетски язви, споменати в Библията.

Израелските отбранителни сили съобщиха тази сутрин, че ракета, изстреляна от хусите, е паднала в открит район извън територията на Израел, като не се е наложило обявяване на въздушна тревога.

Йеменските бунтовници все още не са отговорили на това изявление, но вчера поеха отговорност за две ракетни атаки срещу Израел, който заяви, че е успял да ги прехване.

В събота хусите се зарекоха да отмъстят за премиера си, който миналата седмица беше убит заедно с няколко министри при израелска атака срещу столицата Сана, която те контролират.

След началото на войната в Ивицата Газа, започнала след атаката на палестинското движение "Хамас“ в Израел на 7 октомври 2023 г., хусите увеличиха нападенията си с дронове и ракети срещу Израел, както и атаките срещу кораби край бреговете на Йемен, като заявиха, че действията им са в знак на солидарност с палестинския народ.

