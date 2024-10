Али Хаменей: Търпението ни свърши, сега ще използваме сила, която ще разтърси Израел (ВИДЕО)

"Периодът на нашето стратегическо търпение приключи." Това каза върховният лидер на Иран Али Хаменей в свое специално обръщение по време на петъчната молитва днес в иранската столица Техеран, на която се събра многохилядно множество вярващи.

"Обстрелът на Израел беше минималното наказание за престъпленията му. Отсега нататък ще използваме сила, която ще разтърси ционисткото образувание.

Всяка държава има право да се защитава от агресия. 7 октомври [7 октомври 2023 г., когато "Хамас" извърши нападението си в Израел, при което бяха зверски убити десетки цивилни израелци] беше законен акт, както и ракетната атака срещу Израел."

Още: Извънредно: Десетки хиляди иранци на петъчната молитва с Али Хаменей, очаква се обръщение (ВИДЕА)

"Хизбула", защитавайки Газа, борейки се за йерусалимската джамия Ал-Акса и удряйки узурпиращия и тираничен режим [Израел], направи стъпка в предоставянето на жизненоважна услуга на целия регион и на целия ислямски свят", добави Хаменей.

"Скърбим за смъртта на брат ми Насрала. Това е голяма загуба и ние сме много тъжни, но разбира се нашият траур не означава отчаяние, разочарование и паника. Това е траур, подобен на траура за мъченици като Хюсеин Ибн Али - изпълва ни с надежда и мотивация", завърши той.

Още: Израелски удар отряза главния път към Сирия, откъдето бягат хиляди ливанци (ВИДЕО)

Iran's leaders participating in prayer in the photo from left to right: President Masoud Pezeshkian, Parliament Speaker Mohammad Baqer Qalibaf, Supreme Leader Imam Khamenei and Chief Justice Ghulamhossein Ejei. pic.twitter.com/rZIJf5mvih