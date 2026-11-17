Министерството на отбраната на Тайван заяви днес, че е засякло два руски военни самолета близо до източното крайбрежие на острова. Япония също обяви, че изтребителите са нарушили въздушното ѝ пространство близо до остров Окиношима в югозападната префектура Фукуока и предаде протестна нота пред Москва. Тайванското министерство на отбраната уточни, че руските самолети, чийто модел не бе оповестен, са напуснали зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на изток от окръг Тайтунг, след като са прелетели над източната част на острова. Министерството използва комбинирани средства за наблюдение и разузнаване, за да проследи пълния развой на ситуацията и за да "отговори подобаващо", посочват от ведомството.

Японските сили за самоотбрана са вдигнали във въздуха изтребители по спешност като са отправили предупреждения и уведомления, съобщи на свой ред японското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

"Нарушението на японското въздушно пространство от руски самолети накърнява сериозно суверенитета на Япония", заяви на свой ред главният секретар на японския кабинет Минору Кихара като подчерта, че подобни заплахи са напълно неприемливи. "Изпратихме силна протестна нота на Русия, за да може подобни инциденти да не се случват в бъдеще", посочи Кихара.

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По-късно бе потвърдено, че въпросните руски изтребители са прелетели над протока Цушима и между островите Йонагуни и Тайван, след което са се насочили към Тихия океан.

Последното потвърдено нарушение на японското въздушно пространство беше през септември 2024 г., когато руски самолети прелетяха над остров Ребун близо до Хокайдо.

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