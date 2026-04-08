Учени откриха останки от страховит хищник в Египет, живял преди 80 млн. години

Западната пустиня на Египет все още пази съкровища, които съдържат тайни от миналото на нашата планета. Палеонтолози откриха нов вид древен соленоводен крокодил в Западната пустиня на Египет. Това съобщава Discoverwildlife , позовавайки се на откритие, публикувано в The Zoological Journal of the Linnean Society.

Останки от древен хищник, открити в Египет

Смята се, че този вид е живял преди около 80 милиона години и е най-старият известен член на семейство дирозавриди, група древни крокодили, които са живели в крайбрежни и морски среди.

„Животното, наречено Wadisuchus kassabi, е било дълго 3,5-4 метра, е имало удължена муцуна и големи, остри зъби, които е използвало за улов на плячка като риби и костенурки“, отбелязва вестникът.

Откритието има важни последици за разбирането как влечугите са се адаптирали и разнообразили след изчезването на динозаврите, казват изследователите.

„Фосилите на Wadisuchus kassabi бяха открити близо до оазисите Харга и Барис в Западната пустиня на Египет. Те включват два фрагмента от черепа и два края на муцуната, представляващи четири индивида в различни етапи на растеж, предоставяйки рядък поглед върху еволюцията на динозаврите“, казва старшият автор на изследването Хешам Салам от Центъра за палеонтология на гръбначните животни в университета Мансура (MUVP).

Водещият автор на изследването, Сара Себер, казва, че новият вид, с размерите на съвременен нилски крокодил, се различава от другите дирозавриди по това, че има „четири зъба в предната част на муцуната вместо примитивните пет, ноздри, разположени в горната част на муцуната за дишане на повърхността, и дълбока вдлъбнатина в края на муцуната, където челюстите се срещат“.

„Тези характеристики показват постепенна адаптация на захапката на дирозавридите, което е важен етап от тяхната еволюционна история. Новият вид опровергава доказателствата за африкански произход на дирозавридите и предполага, че тяхната диверсификация е започнала по-рано от смятаното досега – вероятно в ранния конжак-сантон (преди около 87-83 милиона години), а не в традиционно приетия маастрихт (преди около 72-66 милиона години)“, добавя Себер.

Отбелязва се, че името на новия вид, Wadisuchus kassabi, произлиза от думата Wadi (от арабски означава „долина“), която е препратка към Новата долина, където е открит, и Suchus, в чест на древния бог на крокодилите Собек.

„Значението на Wadisuchus се крие не само в разкриването на еволюционната история на тази изключителна група крокодили – макар че това е значително постижение – но и във факта, че ни напомня, че Западната пустиня на Египет все още крие съкровища, които пазят тайни от дълбокото минало на нашата планета. Нашата мисия е не само да открием тези вкаменелости, но и да защитим богатите на вкаменелости места от урбанизация и селскостопанско посегателство. Те са наследство за бъдещите поколения египтяни“, подчертава Белал Салем, куратор на колекцията от влечуги и птици в MUVP.

