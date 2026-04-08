От резерва до лидер – тайната на успеха в ЦСКА!

Новоизлюпена звезда на ЦСКА засипа с похвали треньора на тима Христо Янев за работата му начело на „армейците“. Става въпрос за крилото Мохамед Брахими. Както е известно, фланговият футболист не стартира по най-добрия начин кариерата си в столичния гранд като дори бе пратен в дубъла. След зимната подготовка обаче той е тотално променен и е един от водещите играчи на „червените“.

Брахими говори пред колегите от „Диема“ като сподели, че Христо Янев винаги намира точните думи, с които да мотивира отбора да се представи по най-добрия начин. Крилото също така обяви и голямата цел пред „армейците“, а именно класиране в Европа през следващия сезон.

„Трябва да печелим дербитата в Топ 4“

„ЦСКА е най-големият клуб в България, трябва да печелим дербитата в Топ 4. Да, не започнахме сезона по най-добрия начин, но трябва да дадем всичко от себе си, за да завършим на най-високата възможна позиция. Дори когато нямаш конкуренция, трябва да даваш всичко от себе си. В отбора обаче разполагаме с толкова добри футболисти, че ако не играеш на 100 процента, в следващия мач може да си резерва. Аз съм играч, който иска да е на терена във всеки един момент, без значение дали в контрола с Оборище, с Берое, или дербито с Левски“.

„Когато съм на резервната скамейка, не ми е любимо, но футболът е такъв. Христо Янев винаги успява да даде нещо повече на футболистите. Понякога всеки от нас преминава през трудни моменти, но той намира точните думи, с които да ни мотивира. Опитвам се да се фокусирам единствено върху следващия двубой. Няма как да знаем какво ни очаква – контузия, болест или да съм резерва. Първо следващият съперник, а чак след това – полуфиналите с Лудогорец. Надявам се, че ще постигнем целта си да играем в Европа. Защото тя е много важна за мен, за семейството ми, за клуба и за всички фенове“, категоричен бе Момо Брахими.

ОЩЕ: БФС изуми: Дузпата за Берое срещу ЦСКА е дискусионна! ВАР няма право на намеса (ВИДЕО)