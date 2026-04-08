Бивш халф на Реал Мадрид разкри ужасна черта от характера на Винисиус

Нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор отново стана обект на внимание с поведението си в мача с Байерн Мюнхен, който тимът му загуби у дома с 1:2 в Шампионската лига. В 60-ата минута той загуби двубой очи в очи с вратаря на германския гранд Мануел Нойер, като стреля покрай вратата, което му докара някои освирквания от трибуните. Бразилският национал получи критики и от бившия футболист на Реал Рафаел ван дер Ваарт.

Бразилецът винаги се опитва да изкара червен картон на съперника

„Винисиус е ужасен, наистина ме притеснява, когато го видя. Това ме натъжава, защото иначе е фантастичен футболист. Но в момента, в който получи и най-малкото побутване, той плонжира на тревата с надеждата, че ще види червен картон за противника си, а след това става сякаш нищо не се е случило. Това е неговата страна, която намирам за тъжна“, коментира бившият национал на Нидерландия пред изданието Ziggo.

ОЩЕ: Стълб в защитата на Реал Мадрид изригна: Подарихме и двата гола на Байерн, но все още има надежда!