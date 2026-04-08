Учени откриха кораб-призрак, изчезнал преди 137 години

Параходът „Милуоки“ изчезва безследно във водите на езерото Мичиган през 1892 г. по време на силна буря и повече от век точното му местоположение остава неизвестно.

Според „Дейли Галакси“ корабът е смятан за един от най-надеждните и модерни за времето си. Построен от стомана и проектиран да превозва товари през Големите езера, той се превръща в символ на технологичния прогрес на епохата. Плавателният съд обаче претърпява доста трагична съдба.

По време на последното си пътуване корабът се сблъсква с мощна буря, която бързо излиза извън контрол. Вълните и ветровете са толкова силни, че плавателният съд започва да се разпада. В един момент корпусът се поддава под напрежението и корабът буквално се разпада.

Почти перфектно запазен потънал гръцки кораб на 2400 години е открит на дъното на Черно море

На борда е имало хора, включително собственикът на кораба и семейството му. Опитите за спасяване са били до голяма степен неуспешни: само един от пътниците е оцелял. Тази трагедия бързо става известна, но липсата на точна информация за мястото на корабокрушението я превръща в мистерия, се посочва в изданието.

Търсене, продължило повече от век

В продължение на десетилетия се правеха опити да се открият останките на кораба, но без резултат. Само съвременните технологии ни доближиха до разрешаването на мистерията. Изследователите използваха високопрецизно сканиране на дъното на езерото, което в крайна сметка доведе до откриването на обект, съответстващ на описанията на изчезналия кораб.

Впоследствие допълнителни изследвания потвърдиха, че намерените останки наистина принадлежат на изчезналия кораб. Това беше значимо откритие както за историците, така и за подводните археолози, отбелязва статията.

След мощна буря в Англия: Археолози откриха потънал кораб на 400 години

Останките от кораба са открити на около 40 мили от Холанд, Мичиган. Както отбеляза Нийл Зос от Асоциацията за изследване на корабокрушенията в Мичиган, исторически новинарски репортажи, съчетани с проучвания на езерните течения, са помогнали за бързото стесняване на района на търсене.

Няколко години преди трагедията корабът се сдобива с нов собственик.

„Милуоки“, построен през 1868 г. за транспортната компания „Охайо Нортърн“, първоначално е проектиран за навигация по канала Уеланд, който е свързвал ключови маршрути по Големите езера. С дължина приблизително 135 фута (42 метра), трипалубният кораб е бил пригоден както за превоз на товари, така и на пътници.

Икономическите промени, последвали Паниката от 1873 г., обаче оказали значително влияние върху бъдещето му. Разширяването на железопътната мрежа нарушило традиционните търговски пътища, което довело до намаляване на ролята на корабоплаването в региона. В резултат на това корабът бил продаден и до 1881 г. претърпял модернизация, която дала приоритет на увеличаването на товарния капацитет за сметка на местата за настаняване на пътници.

По-късно корабът е придобит от Lyman Gates Mason и започва да се използва предимно за превоз на дървен материал между Мичиган и Чикаго. Доказателства за тези промени са потвърдени по време на подводно проучване през 2024 г. Както отбелязва изследователят Крейг Рич, анализът на видеозаписи разкрива, че рулевата рубка и задната кабина са намалени по размер, за да се създаде допълнително товарно пространство.

Според него тези промени в дизайна са позволили максималния обем на дървен материал, транспортиран на едно пътуване. Откриването на тези компоненти не само потвърди историческите данни, но и направи „Милуоки“ деветнадесетото корабокрушение, регистрирано от изследователската асоциация в този район.

„След като прегледахме видеозаписа, осъзнахме, че Лайман Гейтс Мейсън, собственикът на „Милуоки“, е намалил размера на щурвала и задната кабина, за да увеличи максимално количеството дървен материал, което корабът може да превозва в едно плаване.“

Един от най-поразителните аспекти на откритието е състоянието на кораба. Въпреки че е престоял на морското дъно повече от 130 години, много структурни елементи са били забележително добре запазени. Това се обяснява със специфичните условия на околната среда: студената, прясна вода на Големите езера забавя разрушаването и корозията, отбелязва изданието.

Това позволи на изследователите да изучават не просто останки, а обект, „замръзнал във времето“, който дава представа за корабостроенето и условията на експлоатация на корабите в края на 19 век.

Защо е важна тази находка?

Откриването на кораба не е просто възстановяване на историческата справедливост. Това е и възможност да се разберат по-добре обстоятелствата около бедствие, за което преди това се говореше само в разкази на очевидци и архивни документи.

Нещо повече, това откритие подчертава колко напреднала е технологията за подводни изследвания. Това, което изглеждаше невъзможно само преди няколко десетилетия, сега се превръща в реалност.

Откриването на кораба след 137 години превръща трагедията от 19-ти век в живо свидетелство за историята, която сега може да бъде изучавана не само чрез архиви, но и чрез действителните физически останки на плавателния съд, заключава статията.

Откриха фрагмент от Акропола в Атина в потънал кораб