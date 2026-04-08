"Сигурен съм, че ще ми се ядосате": Мицотакис обяви забрана за социални мрежи за деца в TikTok (ВИДЕО)

Премиерът Кириакос Мицотакис обяви в сряда в TikTok планирана забрана за достъп до социалните медии от деца и тийнейджъри под 15 години, която ще влезе в сила от следващата година, предаде гръцкото издание Kathimerini. Обръщайки се към младежите във видеоклип, Мицотакис призна, че мярката може да изглежда несправедлива, но настоя, че е необходима по здравословни причини.

„Сигурен съм, че много от вас, които са по-млади, ще ми се ядосат. Ако бях на вашата възраст, може би щях да се чувствам по същия начин“, каза той. „Но пристрастяващият дизайн на някои приложения, моделът на печалба, който се основава на вашето внимание – на това колко време прекарвате пред екрана на мобилния си телефон – и отнема част от вашата невинност и свобода, трябва да приключи в някакъв момент", каза гръцкият премиер.

Подробности за мярката

Той каза, че предложенията ще бъдат внесени в парламента през лятото, с цел да влязат в сила на 1 януари 2027 г. Консервативното правителство на Мицотакис вече забрани използването на мобилни телефони в началните и средните училища и от известно време говори за ограниченията в социалните медии.

Примерът в Европа

Няколко страни членки на Европейския съюз, включително Франция, Португалия и Испания, планират подобни действия за ограничаване на използването на социални медии от млади хора. Извън ЕС Австралия беше първата страна, която забрани на лица под 16 години да използват социални медийни платформи, докато британското правителство също планира да въведе ограничения.