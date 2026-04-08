Морбилите настъпват: Случаите в София се увеличават

Разпространението на морбили у нас се засилва. Към 7 април случаите на морбили в България са общо 94, сочат официални данни на Здравното министерство.

През днешния ден са регистрирани нови 14 заболели. От тях 10 са от област Враца, два са от София-град и по един случай от областите Плевен и Ловеч.

Новозаболелите са лица на възраст от 2 до 53 г.

Заболелите са от 5 области – Враца, Ловеч, Плевен, София-град и София област, като най-много случаи, над 80%, са на територията на област Враца.

При повечето случаи е установена връзка с болен.

Въпреки че в България действа задължителен имунизационен календар, много родители заявяват несъгласието си децата им да бъдат ваксинирани. Според лекари това поведение е опасно и трябва да бъде приравнено към убийство, ако дете почине в следствие на ваксинопредотвратимо заболяване.

За това настоя общопрактикуващият лекар д-р Георги Миндов, член на УС на Българския лекарски съюз и член на УС на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

"Санкциите в случай, че не се поставят задължителните имунизации, са символични и се изразяват в глоба от 50 до 200 лева. Нито има спиране от училище, нито спиране на детски надбавки или социални плащания", заявява той, цитиран от Нова тв.

"Остава обаче въпросът, ако едно дете получи усложнение от ваксинопредотвратимо заболяване, кой ще поеме отговорност за това. Лично за мен, казвам го и като родител, получаването на такова усложнение или смърт, трябва да се приравни с най-тежкото престъпление и това е убийство", коментира още д-р Миндов.

"Морбили ще гори, докато има горивен материал"

Най-засегната група са деца от 5 до 9 години, но има заболели във всички възрастови групи, включително възрастни хора.

"Не е късно да се ваксинират децата дори до 72 часа след контакт с болен", заяви Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

"При всички случаи разпространението ще нарасне. Навсякъде, където има неваксинирани и неболедували деца, те са от огромен риск и много трудно може да се изплъзнат от заразяване", каза още тя.

По думите ѝ покритието на ваксината трябва да е над 95%, така че всички да са в безопасност. У нас то е под 90%, а с двете ваксини е под 85%.

"Морбили ще гори, докато има горивен материал – деца без имунитет", каза Христова прев bTV.