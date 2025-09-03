Войната в Украйна:

Израелски дронове пуснаха гранати на метри от миротворците на ООН

Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) съобщиха днес, че израелски дронове са пуснали четири гранати в близост до миротворци, докато те са разчиствали пътни блокади, препятстващи достъпа до тяхна позиция в южната част на страната, предаде Ройтерс. „Това е една от най-сериозните атаки срещу персонала и имуществото на ЮНИФИЛ от сключването на споразумението за прекратяване на военните действия през ноември миналата година“, се казва в изявлението на ЮНИФИЛ.

Една от гранатите е паднала на разстояние от само 20 метра от персонала и превозните средства на ООН, а останалите три – на около 100 метра.

ЮНИФИЛ заявиха, че израелската армия е била предварително информирана за работата на миротворците по разчистване на пътищата в района.

Миналата седмица Съветът за сигурност на ООН единодушно прие да удължи мисията за поддържане на мира в Ливан до края на 2026 г., след което ще започне едногодишен процес на плавно и безопасно намаляване на силите и изтегляне от страната.

Временните сили на ООН са създадени през 1978 г. и патрулират по южната граница на Ливан с Израел.

Елена Страхилова
