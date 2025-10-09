С война му е по-добре: Първи сигнали, че правителството на Нетаняху може да се разпадне

Появиха се първи индикации, че споразумението за освобождаване на заложниците от страна на "Хамас" и изтегляне на израелските сили постепенно от Ивицата Газа няма да премине гладко. Израелският министър на финансите и основен партньор на премиера Бенямин Нетаняху - Безалел Смотрич, заяви, че крайнодясната му партия „Религиозен ционизъм“няма да гласува в подкрепа на мирната сделка в Кнесета (парламента) по-късно днес, 9 октомври.

Още: Семействата на израелските заложници приветстваха подписването за първата фаза от мира в Газа

Съюзник на Нетаняху не иска пускане на палестински затворници

Смотрич изразява „смесени чувства“, като казва, че макар да изпитва „огромна радост“ от предстоящото завръщане на заложниците, той изпитва и „огромен страх от последствията от изпразването на затворите и освобождаването на следващото поколение терористични лидери, които ще направят всичко, за да продължат да проливат реки от еврейска кръв, не дай Боже". Думите му са свързани с планираното освобождаване на около 2000 палестински затворници от затвори в Израел.

Поради това Смотрич казва, че „не можем да се присъединим към късогледите празненства или да гласуваме в подкрепа на споразумението“.

Кабинетът по сигурността ще се срещне днес следобед, за да бъде информиран за споразумението за прекратяване на огъня в Газа, а след това ще се състои пълно заседание на правителството, на което ще се гласува споразумението. Очаква се значително мнозинство да подкрепи сделката, пише The Times of Israel.

Снимка: Getty Images

Смотрич твърди, че Израел трябва да продължи да се сражава в Газа след освобождаването на заложниците. По думите му - израелските сили трябва „да продължат да се борят с всички сили за истинското унищожаване на "Хамас" и истинската демилитаризация на Газа, така че тя да не представлява повече заплаха за Израел".

Той се обявява против политическия процес, насочен към създаването на палестинска държава, или използването на международни сили за осигуряване на сигурността в Газа, които са две от основните точки в 20-точковия план на САЩ за палестинския анклав.

Още: Урсула фон дер Лайен за споразумението за спиране на огъня в Газа

Трус в правителството на Нетаняху

В интервю за новинарския сайт Ynet министърът на селищата и националните проекти Орит Струк, член на партията на Смотрич, хвали някои от постиженията на споразумението, но добавя, че партията може да напусне правителството заради този въпрос. „Не знам как е морално възможно да останем в правителство, което прави Осло III, изпраща войници да се бият и казва – ние се отказахме от тези цели“, казва тя.

Примирие в Газа ще влезе в сила в рамките на 24 часа след одобрението от израелското правителство, заяви междувременно говорителка на кабинета.

Първата фаза от споразумението беше подписана от Израел и "Хамас" по-рано днес в Египет. Израел заявява, че освобождаването на заложниците ще започне в рамките на 72 часа от началото на примирието. Твърди се, че те са общо 48, като се предполага, че 20 от тях са все още живи.

Още: Израелската армия се прегрупира в Газа

Израелската армия атакува часове преди примирието

Междувременно израелската армия извърши артилерийски обстрел в района на Хан Юнис (в южните части на Ивицата Газа) и в района на Нецарим в централната част на анклава, според данни на специализираната платформа De Re Militari на Руслан Трад.

Мониторинговата група е наблюдавала движение на израелски сили - от артилерийски части до хеликоптери - буквално до десет минути преди официалния час за влизане в сила на споразумението. Половин час по-късно е имало израелски удар в град Газа, като се очакват още удари през деня, защото Нетаняху потвърди, че спиране на огъня ще има де факто едва след одобрение на правителството.

Малко по-рано днес започнаха преговори и между Египет и Израел, тъй като не е ясно кой ще контролира коридора Филаделфи, където израелската армия има присъствие в момента, въпреки споразумението с Кайро граничната зона между Газа и Египет да е освободена от военно присъствие на Тел Авив.

Още: Тръмп: Израел и "Хамас" подписаха първата фаза от мира за Газа

Снимка: Getty Images

"Като цяло, по отношение на Израел, ще бъде интересно да се проследи динамиката в коалицията на Нетаняху, след като крайните десни заплашваха неколкократно да напуснат, ако "в момента на изтеглянето от Газа "Хамас" все още съществува". Ще е важно да се проследи и динамиката в Окръжния съд в Йерусалим, където израелският премиер е обвиняем по наказателно дело; както и развитието по делото "Катаргейт" - според документи по делото се оказа, че Нетаняху не само е разрешил на Катар да плаща пари на "Хамас" и е улеснил прехвърлянето на пари в брой от Доха в Газа, но и част от екипа му е бил вербуван и подкупен (от Катар). Какво ще прави опозицията, също ще е важно - два пъти вотове на недоверие бяха провалени заради нападения на "Хамас" и началото на т.нар. 12-дневна война с Иран", пише военният анализатор и журналист Руслан Трад във Facebook.

Според него ситуацията за Нетаняху е "практически политически смъртоносна" - той трябва да избегне веднага две съдебни преследвания, да запази коалицията, която го запази в политиката, да не допусне поредния вот на недоверие и да направлява примирието в Газа "така, че от една страна, да няма свободен достъп на журналисти, и на второ място, да запази военния кабинет, с който де факто управлява страната вече две години".

"Ако Нетаняху управляваше в държава с военен режим или автокрация, щеше да е много по-лесно, но демократичната система изисква отчетност пред обществото, а израелското общество има много въпроси", пише Трад.

Още: Абас: Споразумението за Газа ще доведе до палестинска държава