5-кратната носителка на "Грами" Самара Джой с бутиков концерт в НДК

На 8 ноември 2026 г. София ще посрещне една от най-ярките звезди на световната джаз сцена – Самара Джой (Samara Joy), носителка на 5 награди "Грами" и артист, когото музикалният свят единодушно определя като новия голям глас на джаза.

Само на 26 години тя вече е вписала името си сред най-големите. Отличена с "Грами" за "Най-добър нов артист", Самара Джой поема щафетата от поколения легендарни изпълнители и вдъхва нов живот на великата американска вокална традиция. Критиците неизменно я поставят редом до Ела Фицджералд и Сара Вон, а всяка нейна поява на сцената се превръща в събитие.

Нейният дълбок, кадифен алт, безупречната музикалност и рядко срещаната артистична зрялост превръщат всеки концерт в интимно пътешествие през най-красивите страници на джазовата история – изпълнено със съвременно звучене, елегантност и неподражаем стил.

Този изключителен концерт ще се състои в Зала 3 на НДК – пространство с камерна атмосфера и ограничен капацитет, което позволява онази рядка близост между артист и публика, характерна за най-престижните джаз клубове в света.

Това не е просто концерт. Това е вечер за ценители.

Билети ще откриете тук – https://www.more.com/bg-bg/tickets/music/samara-joy/.

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