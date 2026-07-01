Хамид Хамид иска прокуратурата да провери дали Пеевски е бил незаконно следен

"ДПС-Ново начало" ескалира конфликта си с вътрешния министър Иван Демерджиев, като сезира прокуратурата за предполагаемо незаконно следене на лидера на партията Делян Пеевски, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания. Сигналът до Софийската градска прокуратура е внесен от депутата и адвокат Хамид Хамид. В него се настоява да бъде проверено дали структури на МВР са извършвали незаконно събиране на информация, справки, оперативни действия или проследяване спрямо Пеевски.

Повод за сигнала са проверките около полетите на лидера на "ДПС-Ново начало" с частни самолети, започнали още по времето на служебното правителство на Андрей Гюров.

Тогава заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев съобщи за многократни пътувания на Пеевски до Дубай с частни самолети. По думите му информацията е била събрана от данни на граничните служби, а не чрез специални разузнавателни средства или целенасочено проследяване. Още: Всичко на масата за охраната на Пеевски: Правната битка продължава

До момента няма публична информация Делян Пеевски да е поискал проверка от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (СРС). Именно тази институция има законовите правомощия да установява дали спрямо конкретни лица са били прилагани СРС и да ги уведомява при констатирани нарушения.

По-рано през деня Народното събрание отхвърли искането на "ДПС-Ново начало" за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев по случая. Предложението получи подкрепата на 30 депутати от ГЕРБ и 17 народни представители от "ДПС-Ново начало", но не събра необходимото мнозинство.

По време на дебатите Хамид Хамид отправи остри критики към министъра, като заяви, че Демерджиев се държи "като вътрешен министър при военна хунта, а не при демократична държава".

Сигналът до прокуратурата беше внесен ден след като Иван Демерджиев обяви, че МВР проверява колко са стрували полетите на Делян Пеевски с частни самолети, кой ги е финансирал и кой е предоставял самолетите. Още: Очаквайте скоро: Демерджиев обеща да се разбере кой е предоставял самолети на Пеевски

"Когато си публична фигура, всички тези твои действия трябва да бъдат обществено достояние и вярвам, че това е правилният подход, за да може обществото да си прави съответните изводи", коментира министърът.

Това е поредният сблъсък между "ДПС-Ново начало" и Демерджиев. Ден по-рано ГЕРБ също заплаши вътрешния министър със съдебни действия заради негови изказвания, в които свърза името на Бойко Борисов с предполагаеми връзки с доставчици на некачествени мантинели. Още: Заплати, коли и гориво: НСО разкри колко е струвала охраната на Пеевски

От "ДПС-Ново начало" определиха като "недопустимо" използването на органите на изпълнителната власт за незаконно наблюдение, събиране на информация, фактическо разследване или политически мотивирано въздействие срещу народни представители от опозицията и политически опоненти.