Калин Павлов е новият управител на Керхер за България и Северна Македония. С над две десетилетия международен управленски опит, Калин Павлов поема ръководството на компанията с доказана експертиза в стратегическото развитие на бизнеса, управлението на продажби и изграждането на силни регионални организации. През професионалния си път успешно развива бизнеси в секторите Automotive, B2B и Retail, като постига устойчив ръст на приходите, разширяване на пазарните позиции и изграждане на дългосрочни партньорства.

Кариерата му е тясно свързана с две от най-разпознаваемите германски компании – Bosch и Kärcher. В Bosch Automotive Division в продължение на близо осем години заема последователно позициите Service Manager за България и Северна Македония, Key Account Manager и Regional Product Manager за Югоизточна Европа. В тези роли отговаря за развитието на продуктовото портфолио, управлението на ключови клиенти, пазарното позициониране и бизнес резултатите в България, Румъния, Сърбия, Хърватия, Словения и Унгария.

През 2015 г. се присъединява към Kärcher България като Key Account Manager, където поставя основите на стратегически партньорства с водещи търговски вериги и развива нови бизнес възможности. Само три години по-късно поема позицията Retail Sales Channels Director, отговаряйки за цялостната стратегия и развитието на ритейл бизнеса на компанията в България. Под негово ръководство се реализират редица международни проекти, успешно се въвеждат нови продуктови линии и се развиват устойчиви отношения с ключови партньори. От 2025 г. заема и позицията Regional Retail Manager за подрегион Югоизточна Европа, където работи съвместно с управленските екипи на компанията в региона за реализиране на общата стратегия и постигане на дългосрочните бизнес цели.

Калин Павлов е завършил бакалавърска степен по телекомуникации в Нов български университет и притежава специализирано техническо образование по индустриално машиностроене с немски език. Преминал е множество международни обучения в Германия в областта на продажбите, маркетинга, техническата експертиза и лидерството, включително международната програма за развитие на ръководни кадри на Kärcher. Владее английски език на отлично ниво и работно ниво на немски език.

Неговият лидерски стил съчетава ясна визия, ориентация към резултатите, висока ангажираност към хората и способност да мотивира екипите да надминават поставените цели. Разпознаван е като мениджър, който успешно съчетава стратегическо мислене, професионализъм и човешки подход – качества, които ще бъдат ключови за следващия етап от развитието на компанията. Вярва, че устойчивият успех се постига чрез развитието на хората, изграждането на доверие и дългосрочни партньорства както вътре в организацията, така и с клиентите и бизнес партньорите.

Kärcher България е дъщерно дружество на Alfred Kärcher SE & Co. KG, семейна компания, призната в целия свят като водещ доставчик на технологии за почистване. Компанията оперира на 85 пазара с над 150 дружества по целия свят. Kärcher предлага пълна гама от иновативни решения за почистване за дома, градината и професионални приложения, като се ангажира с ефективност, производителност и отговорност към околната среда. През миналата година Kärcher празнува 90 години от създаването си във Виненден, Германия и 10 години от учредяването на собствено дружество в България. От началото на 2025 г. българският екип отговаря и за развитието на пазара в Северна Македония.