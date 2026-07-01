100% обезщетение за работещите майки няма да има

Парламентът отхвърли на първо четене предложените от "Продължаваме промяната" промени в Кодекса за социално осигуряване, с които майките да получават 100% от обезщетението си при предсрочно завръщане на работа. Законопроектът беше подкрепен от 70 депутати от ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", "Демократична България", "Продължаваме промяната", "Възраждане" и един народен представител от "Прогресивна България". Един депутат от ПБ гласува "против", а останалите 118 представители на формацията се въздържаха, което доведе до отхвърлянето на предложението.

В момента майките, които се върнат на работа преди изтичането на двегодишния отпуск за отглеждане на дете, получават 50% от полагащото им се обезщетение. Предложението на ПП предвиждаше този размер да стане 100%.

От парламентарната трибуна Венко Сабрутев от ПП защити законопроекта с аргумента, че "майчинството не е милостиня, а право". По думите му увеличението би означавало около 193 евро повече месечно за семействата и би стимулирало повече майки да се върнат на работа. Още: "Майчинството не е милостиня": Майките спират да мълчат "пред фалшивите обещания" и излизат на протест на 1 юли

"От този законопроект печелят всички - младите семейства ще имат повече средства, а бизнесът ще е щастлив, че младите се връщат на работа", заяви той.

Лидерът на парламентарната група на ПБ Петър Витанов обаче обвини ПП в политическо лицемерие, тъй като не са приели подобна промяна, докато са били в управлението.

"Българската система дава възможност за две години майчинство и това е огромно постижение на редица български правителства. Социалното министерство е против, защото смисълът на обезщетението е да предотвратява риск, а не да бъде допълващо възнаграждение. Паричните обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на дете имат заместващ характер и целят да осигурят доход на лицето, което не може да полага трудова дейност", аргументира се Витанов.

Той допълни, че въпросът е бил обсъждан в парламентарната група на ПБ, но не е имало единодушие. Още: Дискриминацията на майките на работа е факт, но за това основно са виновни бащите: Топ мениджър за майчинството

"Вие сте били три пъти финансов министър, г-н Василев. Защо не го приехте?", попита Витанов.

"Не го приехме, защото имахме коалиционни партньори като вас и в двете управления, които гласуваха против", отвърна лидерът на ПП Асен Василев.

В хода на дебата Витанов обясни още, че управляващите не подкрепят законопроекта, защото Министерството на труда и социалната политика вече подготвя увеличение на компенсацията при по-ранно връщане на работа от 50% на 75%, което да бъде обсъдено с бюджета за 2027 г.

Според Асен Василев предложението на ПП няма да натовари държавния бюджет. Той се позова на разчети на Националния осигурителен институт (НОИ), изготвени още при предишното разглеждане на текстовете. Още: "Дават се пари, взети насила от гражданите, на безработни и мързеливи": "Християнска" позиция, че майчинството е незаслужено

"Промяната дори вдига приходите за хазната, защото връщайки се на работа, тези жени вкарват там данъци и осигуровки", заяви Василев.

От "Възраждане" също подкрепиха законопроекта, като припомниха, че многократно са внасяли подобни предложения. Георги Георгиев обвини ПБ, че се "държат като ГЕРБ", а Цончо Ганев коментира, че управляващите "много искат, ама нямат желание".

Венко Сабрутев определи резултата от гласуването като разочароващ и заяви, че предложението е било както социална, така и икономическа мярка."Довечера ще има още един протест, защото в политиката лицемерието се наказва", каза той.

Петър Витанов му отвърна с ирония: "Харесвам този патос в погребален стил на служител от Плевенския обреден дом."

При повторното гласуване Сабрутев заяви: "Майчинството не е патос. Пътят към политическото гробище е този."

По действащите правила през първата година от майчинството жените получават 90% от осигурителния си доход, а през втората година обезщетението е фиксирано на 398,81 евро месечно. Размерът му не е увеличаван през последните две години заради липсата на редовно приети държавни бюджети. Още: Ако някой питаше жените: Оказва се, че майките масово не искат да се връщат рано на работа

Преди дни социалният министър Наталия Ефремова заяви, че евентуално увеличение на обезщетението през втората година и по-висок стимул за по-ранно връщане на работа могат да бъдат обсъждани едва при подготовката на бюджета за 2027 г.

Разчетите на НОИ показват, че увеличаването на стимула би имало ограничен ефект върху броя на върналите се на работа майки, но при по-голямо увеличение приходите от данъци и осигуровки могат да надхвърлят допълнителните разходи за обезщетения.