Не влизайте във водата с рани и пресни татуировки: По Черноморието има бактерия "човекоядец"

Бактерията "човекоядец" Vibrio vulnificus я има по нашето Черноморие и тя може да бъде много опасна. Да не се влиза в морето с наранявания, пресни татуировки и дори дребни наранявания, посъветва проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

Тя обясни, че такива случаи има точно в летните горещи месеци, в топлата вода, обикновено на местата в делтите, устията на реките, там където реките се вливат в морето, и най-вече при хора, които влизат с наранявания в морската вода.

Проф. Христова предупреди, че макар и рядко, тази бактерия причинява много сериозни усложнения. "Развива се за часове инфекцията – с некроза, с големи мехури, много силна инфекция на мястото на заразяването, и доста бързо се стига до сепсис, т.е. до системна инфекция, когато лечението е много трудно и смъртността е висока", обясни още тя.

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"Смъртността е 25–30%, дори до 50% в зависимост от тежестта на засягане. Може да се ориентирате по бързото развитие на възпалението – мълниеносно протича. И много бързо трябва да се търси лекарска помощ, за да може да се назначат антибиотици и локално хирургично обработване", допълни тя пред бТВ.

Източник: БГНЕС

Ваксината за варицела е добра новина

Проф. Христова коментира също така ваксината за варицела, която от днес влиза в задължителния календар.

"Това е огромен успех за общественото здравеопазване в нашата страна. Това е най-честата регистрирана заразна болест в нашата страна, ако не броим, разбира се, сентинелното наблюдение на грип и остри респираторни заболявания. Годишно имаме между 25 000 и 35 000 случая. Въвеждането на задължителна ваксинация за родените след 1 януари 2025 година ще ни направи свидетели на това как драстично ще намалее броят на тези случаи", заяви тя.

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Експертът допълни, че проблемът с варицелата е, че е много заразна.

"Тя е една от тежките шарки при децата, с много висока температура, с силен обрив по цялото тяло, с мехурчета, които наедряват. Рискът от усложнения – тук на първо място са бактериалните усложнения, бактериална инфекция на тези гнойни мехурчета, които остават, както и белези, когато остават. Паралелно с това при тежко протичане може да има засягане на респираторната система, дори до пневмония да се стигне, засягане на централната нервна система. А след години пък този вирус си остава и в момента, в който падне имунитетът, той прави възпаление по сетивните нерви. Това е херпес зостер", обясни проф. Христова.

По отношение на имунизационната схема Христова обясни, че първата доза от ваксината се прави на деца от 12 до 15 месеца.

"Родените от 1 януари 2025 година нататък - те влизат в тази схема. Следва втора доза, която ще се направи, когато са навършили 4 години. Предвидено е всичко. Ваксините са осигурени, така че тази програма тръгва по план", заяви тя.

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Проф. Христова допълни, че и за грип за деца от 6 месеца нагоре ще бъде въведена ваксина по желание от есента – за деца от 6 месеца до навършени 7 години, която ще бъде безплатна.

Относно кърлежите, проф. Христова обясни, че няма увеличение на случаите на лаймска болест тази година, в сравнение със същия период на миналата година. Май месец е бил пикът на кърлежите.

Относно пренасяните от комари вирусни трески, при тях има повишение в сравнение с миналата година, като то е не само у нас, но и в останалите европейските страни. Става въпрос за вносни случаи на Денга и Чикунгуня.