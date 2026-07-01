Кабинетът "Радев":

Да правиш "Фейсбук" рубрика "Перо по перо" не е като да правиш бюджет перо по перо (ВИДЕО)

01 юли 2026, 12:36 часа 759 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Да правиш "Фейсбук" рубрика "Перо по перо" не е като да правиш бюджет перо по перо (ВИДЕО)

"Да правиш "Фейсбук" рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо". Това каза вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев на брифинг в Министерски съвет в отговор на критиките на лидера на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев за разходите за издръжка, които са част от "Фейсбук" поредицата му с "Бюджет 2026: Перо по перо".

Критиките на Василев

"Ако бъдат премахнати спорните разходи, бюджетният дефицит може да бъде сведен до около 3%, без да се посягат възнагражденията в публичния сектор и пенсиите. Даваме два пъти повече пари, отколкото сме описали. В девет централни ведомства разходите за издръжка се увеличават със 737 млн. евро. Това са парите за кафе, вода, автомобили, командировки, текущи ремонти. Най-лесното решение е правителството да уеднакви тези с миналогодишните. Това коментира председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в ефира на Нова телевизия. ОЩЕ: Без да се посяга на заплати и пенсии: Формулата на Асен Василев за дефицит от 3%

Отговорът на Донев

"Разходите за издръжка за 2026 г. нарастват спрямо бюджета за 2025 с 1,34 млрд. евро, от които ръстът в европейските средства е 254, 8 млн. евро, а по национален бюджет ръстът е 779,5 млн. евро", обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев сред като Министерски съвет прие бюджета за 2026 г. и обясни разходите за издръжка, като от думите му стана ясно, че става въпрос за наследени плащания и за вече похарчени разходи. "Да правиш "Фейсбук" рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо", добави още Донев. Донев подчерта, че сериозен принос за формирането на увеличенията в разходите за издръжка и капиталовите разходи, които вече са похарчени имат приетите през 2026 г. приетите от "Желязков" и "Гюров" решения на Министерски съвет за допълнителни разходи, които са са в общ размер на над 1,1 млрд. евро. ОЩЕ: Отново наследени плащания: Донев с подробности за разходите за издръжка (ВИДЕО)

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Асен Василев Гълъб Донев Бюджет 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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