Япония разполага първите си ракети с далечен обсег собствено производство

Япония се подготвя да разположи първата партида ракети с дълъг обсег собствено производство - техните установки са пристигнали днес във военната база „Кенгун“ в югозападната префектура Кумамото. Модернизираните ракети земя-кораб Тип 12 ще бъдат разположени до края на месеца, обясни главният секретар на кабинета Минору Кихара, без да дава подробности.

Десетки хора протестираха пред базата при пристигането на пусковите установки, съобщи Асошиейтед прес. Те смятат, че е липсвала прозрачност около решението и че ракетите ще се превърнат в мишена за атаки.

Модернизираната ракета Тип-12, разработена и произведена от „Мицубиши Хеви Индъстрис“, има обхват от около 1000 километра и може да достигне континентален Китай, което е значително увеличение спрямо 200-километровия обхват на предишната версия. Очаква се по-късно тази година тези ракети да бъдат разположени и в базата „Фуджи“, западно от Токио.

Министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми заяви миналия месец, че Япония ще разположи зенитно-ракетни комплекси със среден обсег на най-западния японски остров Йонагуни, източно от Тайван, до март 2031 г.

По-рано премиерът Санае Такаичи обеща да преразгледа националната политика за сигурност като допълнително подсили японската армия с безпилотни бойни системи и ракети с голям обсег.

Япония ще промени отбранителната си стратегия и ще изнася повече оръжия