НАТО потвърди: Прихванали сме насочваща се към Турция ракета

09 март 2026, 19:15 часа 236 прочитания 0 коментара
Говорител на НАТО потвърди днес, че алиансът е прехванал още една ракета, която се е насочвала към Турция, след друг подобен инцидент от миналата седмица, съобщава Ройтерс. "НАТО застава твърдо в готовността си да защити всички съюзници срещу каквато и да е заплаха", посочи в публикация в Екс говорителят на алианса Алисън Харт, цитиран от БТА. 

Министерството на отбраната на Турция съобщи по-рано днес, че противовъздушната отбрана на НАТО е свалила балистична ракета, изстреляна от Иран. От министерството уточниха, че част от парчетата на ракетата са паднали край Газиантеп, Южна Турция. Няма жертви и ранени.

Това е втори подобен случай през последните дни, след като на 4 март министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия. 

Елин Димитров
