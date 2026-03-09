НАТО потвърди: Прихванали сме насочваща се към Турция ракета

Говорител на НАТО потвърди днес, че алиансът е прехванал още една ракета, която се е насочвала към Турция, след друг подобен инцидент от миналата седмица, съобщава Ройтерс. "НАТО застава твърдо в готовността си да защити всички съюзници срещу каквато и да е заплаха", посочи в публикация в Екс говорителят на алианса Алисън Харт, цитиран от БТА.

Министерството на отбраната на Турция съобщи по-рано днес, че противовъздушната отбрана на НАТО е свалила балистична ракета, изстреляна от Иран. От министерството уточниха, че част от парчетата на ракетата са паднали край Газиантеп, Южна Турция. Няма жертви и ранени.

Това е втори подобен случай през последните дни, след като на 4 март министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

