Ударът по училище в Иран със стотици убити деца: Заради бързане и уволнения в САЩ

Висши военни командири от САЩ са пренебрегнали предупрежденията в критично важни бази данни, че разузнавателната информация за потенциални цели в Иран е била сериозно остаряла, и са одобрили някои удари - включително този, поразил девическото училище в южния град Минаб. Вследствие на атаката по време на войната в Ислямската република загинаха 156 цивилни, включително 120 деца - по данни на местната прокуратура. Държавните медии пък пишат за 168 деца и 14 учители. Според три запознати източника на CNN, които разкриват новината за пренебрегнатите "червени лампи" от американските командири, броят на жертвите може да е близо 200.

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Ударът, за който САЩ мълчат

Ударът срещу девическото начално училище "Шаджара Тайебе" стана в първия ден от войната на САЩ и Израел срещу Иран - 28 февруари 2026 г.

Доказателства, събрани от The New York Times – включително сателитни снимки, публикации в социалните мрежи и проверени видеоклипове – по-рано показаха, че сградата на училището е била сериозно повредена от прецизен удар. Той е бил нанесен по същото време, когато е била атакувана съседна военноморска база, управлявана от Иранската революционна гвардия. Училището е в непосредствена близост до военния комплекс на Иранската революционна гвардия и преди е било част от него, но по-късно се отделя. Затова се твърди, че причина за удара може да е остаряла разузнавателна информация на САЩ, която не е била повторно проверена.

Редица независими разследвания стигнаха до заключението, че САЩ носят отговорност за удара. Американският военен министър Пийт Хегсет и президентът Тръмп постоянно повтарят, че "разследването продължава", като държавният глава дори изразява съмнения отговорността да е у Вашингтон: 120 убити деца с един удар: Тръмп не спира да отрича вина за девическото училище в Иран, САЩ 4 месеца се бавят с отговора (ВИДЕО).

New York Times analysis suggests Shajarah Tayyebeh Elementary School, which was adjacent to an IRGC base and whose destruction led to dozens of casualties, was hit by the US airforce as it was conducting strikes on the adjacent naval base. pic.twitter.com/M20IHRVpTa — Damage Control (@Dmg_Cntrl) March 5, 2026

Висши командири пренебрегват ключово предупреждение

Сега и CNN разкрива, че американците са разполагали с насоки, че разузнавателната им информация се основава на данни отпреди години, които трябва да бъдат преразгледани. Тези насоки са били вградени в системата, използвана за определяне на цели, и са изисквали одобрение от висш офицер за добавянето на даден обект в списъка за удари, казват източниците на телевизията.

Решението на висшите командири да пренебрегнат предупрежденията е било взето от „целесъобразност“, твърдят двама от източниците. Не става ясно какво означава това, но се посочва, че се е бързало да се осигурят мишени в началото на войната. Става въпрос за базата на Иранската революционна гвардия, но това е допринесло и за нанасянето на удара по училището.

Числата на убитите в нападението биха превърнали удара в един от най-тежките инциденти с цивилни жертви в най-новата военна история на САЩ.

САЩ разбрали за грешката няколко дни след атаката

Американски военни служители „са разбрали в рамките на няколко дни" след удара по училището "как е станала грешката“, казва един от източниците. „Очевидно ставаше дума за остаряла информация", констатира той.

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Месеци по-късно Пентагонът все още не е публикувал резултатите от разследването си по случая. Служител на Белия дом казва пред телевизията, че разследването все още продължава и че "Съединените щати не набелязват цивилни лица". Пентагонът и Централното командване на САЩ (CENTCOM) засега не обелват и дума повече.

Факторите зад грешката

И CNN установява на сателитни снимки от 2013 г., че училището и базата на Иранската революционна гвардия някога са били част от един и същ комплекс. Снимки от 2016 г. обаче показват, че е била издигната ограда, за да се отдели училището от останалата част на базата, и че е бил построен отделен вход към учебното заведение. През декември 2025 г. снимки пък показват десетки хора - явно деца, които си играят в двора на училището.

Анализаторите не са успели да актуализират всички съответни записи в базите данни на Пентагона преди началото на ударите, посочват източниците. В резултат на това разузнавателната информация за много от целите, добавени в списъка за удари, се е оказала на повече от 10 години, включително и данните за обекта на Революционната гвардия, намиращ се до началното училище.

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Senior U.S. military commanders reportedly approved strikes in Iran despite internal warnings that some target intelligence was more than a decade old and needed to be revalidated.



Those warnings were overridden to speed up target selection at the start of the war.



One of the… pic.twitter.com/wc4h5Icw6S — Clash Report (@clashreport) July 7, 2026

Предвид кратките срокове за определяне на цели, военните служители и разузнавателните анализатори се забързали да актуализират първо данните за мишените, попадащи в категорията „от най-високо ниво“. Те се състоят предимно от мобилни цели и обекти, за които се смятало, че представляват най-голяма заплаха за американските сили, обясняват източниците и дават примери с ракетни бази и самолети. Военните служители са успели до голяма степен да актуализират тези данни, преди да бъдат хвърлени първите бомби.

Стационарните обекти - като целта, която в крайна сметка се оказва училище - като цяло се считали за мишени с по-нисък приоритет, тъй като не се движат. Анализаторите не са успели да актуализират много от тези записи преди началото на войната, гласи вътрешната информация.

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Базите данни за целите, известни като „Модернизирана интегрирана база данни“ (MIDB) и „Система за бързо съхранение на аналитични данни с машинно подпомагане“ (MARS), ясно сочели, че информацията, свързана с иранските цели, трябвало да бъде актуализирана преди извършване на каквито и да са действия.

MIDB е по-старата система за определяне на цели на Пентагона, създадена през 80-те години. Тя разчита до голяма степен на ръчно въвеждане на данни от анализатори. MARS е по-новата цифрова платформа на ведомството, задвижвана от изкуствен интелект, която беше въведена в експлоатация по-рано тази година и е предназначена да замести MIDB. И двете системи се използват, но усилията за преминаване изцяло към MARS се движат с години закъснение, а авторитетните данни за целите все още разчитат на MIDB, разкрива източник, запознат с наскоро преразгледаните указания на Пентагона.

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Анализатор по-рано е отбелязал промени на мястото на училището чрез отделен инструмент за цифрово разузнаване, но този инструмент не е бил свързан с официалната разузнавателна база данни, използвана за определяне на целите за удари, разкрива разследването на медията. Тази информация така и не е била предадена на военните командири.

Предупреждението на анализатора и начинът, по който съществуващите пропуски в разузнавателната база данни на Пентагона може да са допринесли за случайно нанасяне на удара по училището, са сред въпросите, които са били разгледани в рамките на текущото разследване, казва един от източниците.

Ролята на Пийт Хегсет

Друг фактор, който е увеличил риска от грешка - екипите за ограничаване на щетите върху цивилното население и реагиране при CENTCOM и други структури вече са били с недостиг на персонал поради решението на Пийт Хегсет да съкрати програмата по-рано по време на мандата му. Кабинетът на министъра на отбраната не е коментирал нищо за промените, внесени от Хегсет в политиката за ограничаване на жертвите сред цивилното население.

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Пийт Хегсет неведнъж е изразявал желанието си да даде възможност на командирите на терен да действат по-бързо, като премахне ограниченията – нещо, което той обобщи като „максимална смъртоносност, а не половинчата законност“.

Преди войната с Иран той е направил значителни съкращения в програмите за ограничаване на щетите сред цивилното население и реагиране при такива (CHMR) и е намалил персонала на CHMR във военните командвания с повече от 90%. Това е включвало премахването на специалистите по щети сред цивилното население от екипите за разработване на цели и намаляването на екипа от 10 души в Централното командване до само един щатен служител, съобщават източници на CNN.

„Знам, че екипът на CHMR в CENTCOM все още се опитваше да върши възможно най-добрата работа, просто не разполагаше с необходимия персонал и ресурси заради Хегсет“, казва един от източниците.

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