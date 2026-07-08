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Следващата среща на НАТО ще е на Балканите, докато Рюте придвижва "сделката" на Тръмп за Гренландия

08 юли 2026, 17:57 часа 781 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Следващата среща на НАТО ще е на Балканите, докато Рюте придвижва "сделката" на Тръмп за Гренландия

Следващата среща на върха на НАТО ще се състои в Албания. Това каза генералният секретар на Алианса Марк Рюте на пресконференция в Анкара, като добави, че предстои да бъде определена точната дата. Сегашната среща е създала силно усещане за единство, каза още той. Това прозвуча странно на фона на изказването на американския президент Доналд Тръмп, който часове по-рано отново нападна Испания и обяви, че САЩ трябва да прекъснат търговските си връзки с нея, отделно отново се върна към претенциите си към Гренландия.

"Усетихме, че този Алианс е по-сплотен и по силен от всякога", каза Рюте. Няма как да не цитираме дословно тук и Тръмп, който пък каза: "Спрете цялата търговия с Испания, включително (двустранни) срещи. Гледайте как ще дотичат обратно".

По време на срещата на върха в Анкара Доналд Тръмп отново заяви, че Гренландия трябва да бъде под контрола на САЩ, а не на Дания, като аргументира това със стратегическото значение на Арктика и присъствието на Русия и Китай. От своя страна Марк Рюте заяви, че ще се погрижи рамковото споразумение, договорено по-рано през годината между него и Тръмп, което е насочено към сигурността на Арктика, да бъде изпълнено. "Ще се погрижим това споразумение да бъде изпълнено стъпка по стъпка", каза той.

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Среща на първите дами

В същото време първата дама на Турция Емине Ердоган събра съпругите на държавните лидери, участващи в срещата на върха на НАТО, в бившата президентска резиденция Чанкая.

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Снимка: Getty Images

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Те участваха в кръгла маса на тема "Деца, технологии и сигурност. Защита на следващото поколение", съобщи турската държавна телевизия и радио ТРТХабер.

Първите дами са обсъждали теми, свързани с цифровата сигурност и рискове за следващото поколение, защитните и подходящи за възрастта подходи, образование и дигитална грамотност.

След края на дискусията първите дами са присъствали на обяд с традиционни турски ястия. Те са разгледали колекция от тъкани, бродерии и ръкоделия, представящи традиционните занаяти, както и изложба на артефакти от културата на Месопотамия, Анадола, Османската империя и Турция.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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