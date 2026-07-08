Ердоган: "Да" на всичкото необходимо оръжие за Украйна. Послание към ЕС, Тръмп нападна Испания (ВИДЕО)

"Заявявам подкрепата си за инициативата на Украйна да бъдат съставени и реализирани списъци с приоритетни оръжия, от които украинците имат нужда. Турция ще продължи да дава своя принос в допълнение към военната подкрепа, която сме предоставили на Украйна от нашия национален инвентар. Докато подкрепяме Украйна, ние използваме нашите комуникационни канали, за да насочим Русия към мир". Това заяви турският авторитарен президент Реджеп Ердоган на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара.
Turkish President Erdogan at NATO Summit in Ankara:— Clash Report (@clashreport) July 8, 2026
I declare my support for Ukraine's priority needs lists initiative.
We will continue our contribution in addition to the military support we have provided to Ukraine from our own national inventory.
While supporting Ukraine,… pic.twitter.com/rFzNy6WkK2
Още: Румен Радев на срещата на НАТО: Ще подкрепяме финансово Украйна в рамките на възможностите ни
Турция в нова силна роля заради военната си мощ
Темата за Украйна беше само част от казаното от Ердоган - той се съсредоточи специално върху въпроса за "преформатиране" на НАТО - НАТО 3.0 в най-кратки срокове. Ердоган изложи своята визия как това да стане:
Първо, премахването на ограниченията между съюзниците в сътрудничеството в областта на отбраната, особено в отбранителната промишленост. "Приветстваме факта, че това послание беше подчертано както от представители на индустрията, така и от правителствени служители на форума на отбранителната промишленост", коментира турският президент. Думите му не са случайни - САЩ изхвърлиха Турция от програмата за стелт изтребители F-35, след като Анкара купи руски ПВО системи С-400 още преди да избухне ковид пандемията. В момента е явно, че Ердоган има силна надежда това решение да бъде преразгледано:
Turkish President Erdogan at NATO Summit in Ankara:— Clash Report (@clashreport) July 8, 2026
I would like to draw particular attention to two points for us to reach the NATO 3.0 target in the shortest time.
First, the removal of restrictions among allies in defense cooperation, especially in the defense industry.
We… pic.twitter.com/V4PpQpGeRo
"Искам специално да се обърна към нашите съюзници от ЕС. Максимална полза от усилията на Съюза за сигурност е възможна само чрез избягване на ненужно дублиране с НАТО. Макар че модел на сътрудничество, продиктуван от разума и логиката, е възможен, изключването на съюзници извън ЕС ще доведе до разхищение на ограничени ресурси и създаване на изкуствено разделение в Европа, което изобщо не желаем", добави Ердоган.
Turkish President Erdogan at NATO Summit in Ankara:— Clash Report (@clashreport) July 8, 2026
Here I especially want to address our EU member allies.
Maximum benefit in the Union's security efforts is only possible by avoiding unnecessary duplications with NATO.
While a cooperation model dictated by reason and logic… pic.twitter.com/vNkwA6TlMi
По думите му, преди 2030 година Турция ще харчи до 3,5% от своя БВП за отбрана и военно дело - ОЩЕ: Украйна в центъра на НАТО 3.0: Проект за бъдеща европейска армия
Turkish President Erdogan:— Clash Report (@clashreport) July 8, 2026
As Türkiye, we have taken the necessary steps to increase our defense spending to 3.5% of GDP before 2030. pic.twitter.com/k1ev5k7eFs
Същевременно американският президент Доналд Тръмп не спира с нападките на съюзници - в случая Испания. Тя е трън в очите му, защото е сред най-малко харчещите в НАТО и защото беше един от твърдите европейски поддръжници за бързо спиране на войната на президента на САЩ в Иран. "Спрете цялата търговия с Испания, включително (двустранни) срещи. Гледайте как ще дотичат обратно. Испания се отнесе ужасно с този човек (генералния секретар на НАТО Марк Рюте)", заяви Тръмп:
BREAKING: Trump:— Clash Report (@clashreport) July 8, 2026
Cut off all trade with Spain, please, including visits.
Watch them come running back. He will come running back.
They treat Mark Rutte terribly. pic.twitter.com/jVMHNrjpAh