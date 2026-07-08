Войната в Украйна:

Ердоган: "Да" на всичкото необходимо оръжие за Украйна. Послание към ЕС, Тръмп нападна Испания (ВИДЕО)

08 юли 2026, 13:32 часа 831 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ердоган: "Да" на всичкото необходимо оръжие за Украйна. Послание към ЕС, Тръмп нападна Испания (ВИДЕО)

"Заявявам подкрепата си за инициативата на Украйна да бъдат съставени и реализирани списъци с приоритетни оръжия, от които украинците имат нужда. Турция ще продължи да дава своя принос в допълнение към военната подкрепа, която сме предоставили на Украйна от нашия национален инвентар. Докато подкрепяме Украйна, ние използваме нашите комуникационни канали, за да насочим Русия към мир". Това заяви турският авторитарен президент Реджеп Ердоган на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара.

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Турция в нова силна роля заради военната си мощ

Темата за Украйна беше само част от казаното от Ердоган - той се съсредоточи специално върху въпроса за "преформатиране" на НАТО - НАТО 3.0 в най-кратки срокове. Ердоган изложи своята визия как това да стане:

Първо, премахването на ограниченията между съюзниците в сътрудничеството в областта на отбраната, особено в отбранителната промишленост. "Приветстваме факта, че това послание беше подчертано както от представители на индустрията, така и от правителствени служители на форума на отбранителната промишленост", коментира турският президент. Думите му не са случайни - САЩ изхвърлиха Турция от програмата за стелт изтребители F-35, след като Анкара купи руски ПВО системи С-400 още преди да избухне ковид пандемията. В момента е явно, че Ердоган има силна надежда това решение да бъде преразгледано:

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"Искам специално да се обърна към нашите съюзници от ЕС. Максимална полза от усилията на Съюза за сигурност е възможна само чрез избягване на ненужно дублиране с НАТО. Макар че модел на сътрудничество, продиктуван от разума и логиката, е възможен, изключването на съюзници извън ЕС ще доведе до разхищение на ограничени ресурси и създаване на изкуствено разделение в Европа, което изобщо не желаем", добави Ердоган.

По думите му, преди 2030 година Турция ще харчи до 3,5% от своя БВП за отбрана и военно дело - ОЩЕ: Украйна в центъра на НАТО 3.0: Проект за бъдеща европейска армия

Същевременно американският президент Доналд Тръмп не спира с нападките на съюзници - в случая Испания. Тя е трън в очите му, защото е сред най-малко харчещите в НАТО и защото беше един от твърдите европейски поддръжници за бързо спиране на войната на президента на САЩ в Иран. "Спрете цялата търговия с Испания, включително (двустранни) срещи. Гледайте как ще дотичат обратно. Испания се отнесе ужасно с този човек (генералния секретар на НАТО Марк Рюте)", заяви Тръмп:

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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