Кабинетът "Радев":

"Тези удостоверения опровергават изнесените неверни твърдения: Десислава Атанасова показа нови документи за пътуванията си

08 юли 2026, 20:16 часа 1005 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Тези удостоверения опровергават изнесените неверни твърдения: Десислава Атанасова показа нови документи за пътуванията си

Конституционният съдия Десислава Атанасова за пореден път опроверга информациите, че е пътувала до Дубай заедно с Делян Пеевски през 2024 година. Твърденията, че те са пътували заедно с частен самолет бяха обявени от вътрешния министър Иван Демерджиев. Десислава Атанасова представи и копия от официални документи на страницата си във Facebook.

Ето какво написа конституционният съдия в социалната мрежа:

Публикувам официално издадено удостоверение от Република Турция, Дирекция "Сигурност", Околийско управление Истанбул от което е видно, че съм пребивавала единствено на територията на Република Турция и не съм напускала пределите на страната между посочените два полета по маршрута София – Истанбул - София.

Данните удостоверяват преминаването ми през ГКПП - летище Истанбул на 05.04.2024г, на 08.04.2024г. и пребиваването ми в Република Турция от 05.04-08.04.2024г.

Още на 03 юли представих данните, регистрирани в Интегрираната информационна система „Справки“ на МВР, удостоверяващи преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България, които установяват, че съм напуснала страната на 05.04.2024 г. с граждански полет и съм се завърнала на 08.04.2024 г. с граждански полет на турските авиолинии / Turkish Airlines.

Лъжата, изречена от трибуната на Народното събрание, че „на 5 април 2024 г. Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски от летище "Васил Левски" - София до Дубай с частна компания "Хиперион Авиейшън" и до този момент не е подкрепена с какъвто и да е публично представен писмен докумен от която и да е служба за сигурност и обществен ред или Иван Демерджиев.

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С писмени документи доказвам, че на посочените дати съм летяла по маршрута София – Истанбул – София, с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми, които също публикувах на 03 юли. Представените от мен удостоверения категорично опровергават изнесените неверни твърдения в Народното събрание.

Разполагам и със справка от авиокомпания Turkish Airlines с резервационните ми данни за посочените полети. Тази справка и всички други документи, относно пътуването и пребиваването ми в Република Турция за периода 05-08 април 2024г., ще представя пред компетентен съд, за установяване на отговорността на съответните лица, участвали в това "мероприятие".

На всички останали - анализатори, коментатори, морализатори желая здраве. На тези, които не повярваха на разпространените неверни твърдения, спекулации, предположения и лъжи и ме подкрепиха искрено благодаря.

П.П.Дипломаческият паспорт е вид български документ за самоличност.Издаден ми е на основание чл.38д, и съм го ползвала за преминаване на държавната граница и пребиваване в чужбина съгласно закона за БДС.

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Полети скандал Десислава Атанасова Делян Пеевски Иван Демерджиев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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