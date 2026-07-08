България е сред страните, блокирали нов кръг преговори за членство на Сърбия в ЕС

България е една от осемте страни, които се противопоставят на откриването на Клъстер 3 в преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз, предаде БГНЕС. На заседанието на посланиците на страните членки в Брюксел против откриването на следващия клъстер, който обхваща конкурентоспособността и приобщаващия растеж, са се обявили Нидерландия, Швеция, Финландия, Белгия, Естония, Литва, България и Хърватия.

Дания, Люксембург и Латвия не са заявили категорично несъгласие, но все още не са убедени, докато Франция остава сред основните поддръжници на напредъка на Сърбия. За откриването или затварянето на който и да е преговорен клъстер е необходимо единодушното одобрение на всички 27 държави членки на ЕС.

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Говорител на Европейската комисия е заявил пред „Евронюз“, че в понеделник до държавите членки е бил изпратен документ, в който се обяснява защо Комисията смята, че „последните стъпки“ на сръбските власти оправдават откриването на Клъстер 3. Според документа, с който „Евронюз“ се е запознала, Сърбия е изпълнила значителна част от поетите ангажименти, включително е оттеглила спорните изменения в законодателството за съдебната власт и е постигнала напредък в областта на медийната свобода, изборната рамка и сътрудничеството с ЕС по въпросите на външната политика и сигурността.

Макар Белград все още да не е привел политиката си в съответствие със санкциите на ЕС срещу Русия заради войната в Украйна, Европейската комисия отбелязва, че Сърбия е сътрудничила за предотвратяване на заобикалянето на санкциите, оказала е значителна подкрепа на Украйна и е засилила политическите контакти на високо равнище с Киев. В документа се признава също, че реформите не са приключили и че е необходим допълнителен напредък в реформата на съдебната система и прокуратурата.

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Днешното заседание беше свикано, за да се установи дали държавите членки споделят оценката на Европейската комисия. Един от дипломатите, пожелал анонимност, заяви пред „Евронюз“, че противопоставянето на осемте държави се дължи основно на проблемите с върховенството на закона в Сърбия и отказа ѝ да се присъедини към санкциите срещу Русия.

Друг дипломат е посочил, че няколко държави членки подкрепят положителната оценка на Европейската комисия, според която Сърбия е изпълнила или е на път да изпълни критериите за откриването на Клъстер 3. През последните седмици редица високопоставени представители на ЕС публично подкрепиха откриването на клъстера, особено след като сръбският президент Александър Вучич през юни оттегли спорните изменения в законодателството за съдебната власт по препоръка на Венецианската комисия.

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Сред най-активните поддръжници на тази стъпка е еврокомисарят по разширяването Марта Кос, в чиято родна страна Словения преди месеци бяха оповестени данни, че е била сътрудник на бившата югославски тайна служба УДБА. „В светлината на последните положителни развития Комисията поднови препоръката си към Съвета да открие Клъстер 3 в преговорите за присъединяване със Сърбия“, заяви Кос по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург. Тя допълни, че Европейската комисия ще продължи да насърчава по-нататъшния напредък на реформите в интерес на всички граждани на Сърбия и на сръбското общество.