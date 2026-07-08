Църковен празник на 9 юли: Какво не бива да се прави утре, води до бедност и безпаричие

Утре, 9 юли, е празникът на Свети свещеномъченик Панкратий, епископ Таормински, според православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 9 юли

Панкратий е роден около началото на I век, произхождащ от благородно и богато семейство от Антиохия (според някои източници, от Понт). Родителите му са евреи, но в младостта си той и семейството му се преместват в Йерусалим, където е свидетел на земния живот на Исус Христос.

След Възкресението на Спасителя, Панкратий и родителите му повярвали в Него, били кръстени и станали последователи на апостолите.

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Панкратий се познавал лично с апостолите Петър и Павел, които високо ценели неговото благочестие, познаване на Светото писание и ревност за вярата. Според преданието, апостол Петър назначил Панкратий за епископ на Тавромениум (Тавроменум, дн. Таормина) на остров Сицилия. Този град е бил езически по това време и Панкратий е бил изправен пред трудна задача - да доведе жителите на този регион до Христос.

Според легендата, чрез неговите молитви Господ извършил множество чудеса: изцелявал болни, изгонвал демони и обръщал много езичници в истинската вяра.

Проповедите на светеца предизвикали омраза сред идолопоклонниците, особено сред привържениците на култа към Артемида. По време на едно от езическите нападения свети Панкратий бил убит с камъни и мечове – приблизително в средата на I век; според някои източници, около 40-те години, а според други, преди 60-та година.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 9 юли

По знаците на деня предците ни са гадаели за времето и бъдещата реколта. Ако има грумотевици, очаквайте дъждовен август. Ако сутринта има много роса, ще има голяма реколта. Ако чучулигите летят високо - това означава топло лято.

Какво не бива да правите утре? Според общоприетото поверие е силно нежелателно да се започват нови начинания на 9 юли, тъй като те могат да се провалят. Заемането на пари също не се препоръчва: ако някой ви поиска заем, най-добре е да отложите даването на пари за друг ден. Конфликтите с близки също трябва да се избягват, тъй като се смята, че кавгата на този ден може да доведе до финансови затруднения и загуби.

Какво можете да направите утре? Хората вярват, че 9 юли е най-доброто време за бране на боровинки: вярва се, че на този ден те придобиват специална сила. Вярва се, че колкото повече плодове ядете на 9 юли, толкова повече жизненост, здраве и привлекателност ще придобиете.

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