Жестока бомбардировка: Израел срина с бомби руски културен център (ВИДЕО)

09 март 2026, 13:19 часа 619 прочитания 1 коментар
Израелските военновъздушни сили продължават да бомбардират цели в Ливан, след като израелската армия отново влезе там и то със сухопътни сили, с ясното намерение да нанасе съкрушителен удар на ливанското терористично движение "Хизбула". При бомбардировките обаче невинаги цел стават само чисто военни цели.

Видеокадри показват, че израелските ВВС са поразили руския културен център в квартал "Ал Байяд" в град Набатия. Бомбардировката почти напълно е разрушила сградата.

Според директора на центъра Асад Дия, никой не е пострадал - съоръжението е било затворено след ескалацията на конфликта, а персоналът е напуснал сградата предварително.

Израел и САЩ не спират да бомбардират и Иран. Нови удари поразиха кейовете на пристанището Бандар Абас, където има иранска военноморска база. Има обаче данни за 3 поразени ирански кораба, с твърдение, че това са петролни танкери. А сателитни снимки от Бушехр, където има и АЕЦ, показват щетите по огромни хангари на пристанището на града - ОЩЕ: Все повече американски жертви във войната срещу Иран. САЩ удариха пристанища, Техеран порази рафинерия и военна база в Бахрейн (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
