Правителството на Гюров:

Все повече американски жертви във войната срещу Иран. САЩ удариха пристанища, Техеран порази рафинерия и военна база в Бахрейн (ВИДЕО)

09 март 2026, 12:58 часа 131 прочитания 0 коментара
Все повече американски жертви във войната срещу Иран. САЩ удариха пристанища, Техеран порази рафинерия и военна база в Бахрейн (ВИДЕО)

Войник от Националната гвардия на САЩ е загинал в Кувейт на 6 март по време на "спешен медицински случай". Точната причина за смъртта му се разследва, обявиха от Централното командване на Съединените щати след полунощ българско време на 9 март, с което на практика потвърдиха, че убитите американски войници във войната срещу Иран до момента през 2026 г. са 8. Смята се, че други около 20 са ранени.

Още: Държавата помага на над 2600 българи: Актуални данни за евакуацията от Близкия изток

За конкретния войник се твърди, че е починал от рани, получени при иранска атака в Кувейт. Смъртта на американски сили е може би най-големият удар по военната кампания на президента Доналд Тръмп, що се отнася до недоволството на американците.

САЩ и Израел не спират да удрят Иран, Техеран отвръща

Бомбардировките в Ислямската република не спират - появиха се кадри, показващи, че при нова вълна от въздушни удари в южната част на Иран пристанището Бахонар в Бандар Абас е било ударено и гори. В Южен Иран действат главно американските сили, а в северната част - израелските.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Урсула фон дер Лайен: Идва нов световен ред. Турски F-16 в Кипър и зов за санкции срещу САЩ от бивш френски премиер (ВИДЕО)

Сателитни кадри от Vantor показват прецизни удари по хангарите в пристанището на Бушер, като се вижда, че всеки хангар е пряко засегнат. Бушер се намира в югозападната част, на брега на Персийския залив.

А руските медии твърдят, че Израел е поразил Руския културен център в ливанския град Набатие, който е почти напълно разрушен.

Още: Кипър е сигурна дестинация, но войната в Близкия изток вече се отразява

Израел нанесе въздушни удари и по южната част на ливанската столица Бейрут.

Иран същевременно нанесе удар по рафинерията Bapco в Бахрейн, която преработва 267 000 барела петрол дневно, атакува базата на Петия флот на САЩ в бахрейнската столица Манама и американска база близо до Ербил в Ирак. Цената на суровия петрол тип "Брент" надхвърли 119 долара за барел. Тръмп нарече критиците на покачващите се цени на петрола „глупави“, защото се противопоставяли на кампанията срещу ядрената заплаха от Иран: Петролът заши звучен шамар на повтарящия "само глупаците мислят различно" Тръмп (ВИДЕО).

Що се отнася до ударите по Бахрейн, The Times of Israel, позовавайки се на Министерството на здравеопазването на страната от залива, съобщи, че иранска атака с дронове, насочена срещу остров Ситра в Персийския залив, е ранила 32-ма цивилни. Всички са граждани на Бахрейн, като четири от случаите са „тежки“, включително при деца, пише в изявление на министерството.

Припомняме, че по-рано в столицата Манама падна ракета, като според турската платформа Clash Report става въпрос за американска ПВО ракета, изстреляна от Patriot.

Още: Украйна изпрати дронове-прехващачи, за да защити американските бази в Близкия изток

Един израелец е загинал, а други двама са в критично състояние, след като шрапнел е паднал в централната част на Израел, твърди местната служба за спешна помощ.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Ливан Бахрейн Ирак Иран САЩ американски военни Бейрут война Израел война Иран
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес