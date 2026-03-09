Все повече американски жертви във войната срещу Иран. САЩ удариха пристанища, Техеран порази рафинерия и военна база в Бахрейн (ВИДЕО)

Войник от Националната гвардия на САЩ е загинал в Кувейт на 6 март по време на "спешен медицински случай". Точната причина за смъртта му се разследва, обявиха от Централното командване на Съединените щати след полунощ българско време на 9 март, с което на практика потвърдиха, че убитите американски войници във войната срещу Иран до момента през 2026 г. са 8. Смята се, че други около 20 са ранени.

За конкретния войник се твърди, че е починал от рани, получени при иранска атака в Кувейт. Смъртта на американски сили е може би най-големият удар по военната кампания на президента Доналд Тръмп, що се отнася до недоволството на американците.

CENTCOM Update



A U.S. National Guard Soldier died in a health-related incident in Kuwait on March 6 during a medical emergency. The exact cause of death is under review.



We refer you to the U.S. National Guard Bureau for additional information. — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026

САЩ и Израел не спират да удрят Иран, Техеран отвръща

Бомбардировките в Ислямската република не спират - появиха се кадри, показващи, че при нова вълна от въздушни удари в южната част на Иран пристанището Бахонар в Бандар Абас е било ударено и гори. В Южен Иран действат главно американските сили, а в северната част - израелските.

A new wave of airstrikes in southern Iran. The Bahonar pier in Bandar Abbas has been struck and is burning. #Iran pic.twitter.com/44CIT6iSI7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 9, 2026

Сателитни кадри от Vantor показват прецизни удари по хангарите в пристанището на Бушер, като се вижда, че всеки хангар е пряко засегнат. Бушер се намира в югозападната част, на брега на Персийския залив.

Satellite footage from Vantor shows precise strikes on hangars in the port of Bushehr, Iran, with each hangar directly hit. #Iran pic.twitter.com/hHvWcgTE4N — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 9, 2026

А руските медии твърдят, че Израел е поразил Руския културен център в ливанския град Набатие, който е почти напълно разрушен.

Israel reportedly struck the Russian cultural centre building in Lebanon, causing near-total destruction of the structure, Russian media report. #Israel pic.twitter.com/PWYBDOLteG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 9, 2026

Израел нанесе въздушни удари и по южната част на ливанската столица Бейрут.

Иран същевременно нанесе удар по рафинерията Bapco в Бахрейн, която преработва 267 000 барела петрол дневно, атакува базата на Петия флот на САЩ в бахрейнската столица Манама и американска база близо до Ербил в Ирак. Цената на суровия петрол тип "Брент" надхвърли 119 долара за барел. Тръмп нарече критиците на покачващите се цени на петрола „глупави“, защото се противопоставяли на кампанията срещу ядрената заплаха от Иран: Петролът заши звучен шамар на повтарящия "само глупаците мислят различно" Тръмп (ВИДЕО).

Iran struck Bahrain's Bapco refinery processing 267,000 barrels per day, attacked the US Fifth Fleet base in Manama and a US base near Erbil, Iraq. Brent crude topped $119 per barrel. Trump called critics of rising oil prices "stupid" for opposing the campaign against Iran's… pic.twitter.com/6v6g9UkUZ6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 9, 2026

Що се отнася до ударите по Бахрейн, The Times of Israel, позовавайки се на Министерството на здравеопазването на страната от залива, съобщи, че иранска атака с дронове, насочена срещу остров Ситра в Персийския залив, е ранила 32-ма цивилни. Всички са граждани на Бахрейн, като четири от случаите са „тежки“, включително при деца, пише в изявление на министерството.

Припомняме, че по-рано в столицата Манама падна ракета, като според турската платформа Clash Report става въпрос за американска ПВО ракета, изстреляна от Patriot.

WATCH: It appears a Patriot interceptor malfunctioned and crashed into a neighborhood in Manama, Bahrain. pic.twitter.com/3GC4WgujQj — Clash Report (@clashreport) March 8, 2026

Един израелец е загинал, а други двама са в критично състояние, след като шрапнел е паднал в централната част на Израел, твърди местната служба за спешна помощ.