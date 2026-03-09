Токсичен петролен дъжд от Иран застрашава Китай и Централна Азия (ВИДЕО)

Интензивните бомбардировки на САЩ и Израел, които съсипаха огромни петролни обекти в Техеран, са на път да предизвикат сериозни екологични последствия извън Иран. Заради огромните пожари, в Техеран заваля петролен дъжд - а образувалата се облачна маса, която е токсична, върви на североизток и се очаква да достигне и замърси с "черен дъжд" държави в Централна Азия и да достигне граничните региони на Западен Китай.
Сред потенциално засегнатите ще са Узбекистан, Казахстан и Киргизстан. А какво точно предизвикаха САЩ и Израел, припомнете си - ОЩЕ: Иран отвърна с по-страшен удар, отколкото петрола - по водата. Петролен дъжд вали в Техеран (ВИДЕО)
Toxic cloud after strikes on Iran’s oil infrastructure moving toward Central Asia and China— NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2026
Large amounts of harmful substances were released into the atmosphere after fires at oil refineries and fuel storage facilities. According to monitoring data, polluted air masses are… pic.twitter.com/Pwtrv3HhXZ
Образувалите се остатъци от петролни частици могат да причинят сериозни дихателни проблеми и кожни раздразнения. Затова е добре хората, които живеят в районите, над които се очаква да премине облачната маса, да останат на закрито.
⚡️ In Iran, a acid rain fell due to powerful strikes on oil storage facilities— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2026
After the fire, a large amount of combustion products likely entered the atmosphere. They react with moisture in the air and form acids that fall with the rain.
