Токсичен петролен дъжд от Иран застрашава Китай и Централна Азия (ВИДЕО)

09 март 2026, 13:06 часа 393 прочитания 0 коментара
Интензивните бомбардировки на САЩ и Израел, които съсипаха огромни петролни обекти в Техеран, са на път да предизвикат сериозни екологични последствия извън Иран. Заради огромните пожари, в Техеран заваля петролен дъжд - а образувалата се облачна маса, която е токсична, върви на североизток и се очаква да достигне и замърси с "черен дъжд" държави в Централна Азия и да достигне граничните региони на Западен Китай.

Сред потенциално засегнатите ще са Узбекистан, Казахстан и Киргизстан. А какво точно предизвикаха САЩ и Израел, припомнете си - ОЩЕ: Иран отвърна с по-страшен удар, отколкото петрола - по водата. Петролен дъжд вали в Техеран (ВИДЕО)

Образувалите се остатъци от петролни частици могат да причинят сериозни дихателни проблеми и кожни раздразнения. Затова е добре хората, които живеят в районите, над които се очаква да премине облачната маса, да останат на закрито.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
