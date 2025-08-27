"Животът ми е в опасност": Напрежение с дисидентски монаси в манастир, свързан с Мойсей (ВИДЕО)

Архиепископът на Синай Дамянос е апелирал към египетското и гръцкото правителство да го „защитят от всяка потенциална опасност“, заявявайки, че животът му е застрашен, според видео съобщение, публикувано във вторник, предаде гръцката медия Kathimerini. Апелът идва на фона на продължаващото високо напрежение в манастира „Света Екатерина“, където дисидентски монаси, изгонени във вторник, продължават да се мотаят пред портите, опитвайки се да влязат отново.

Според сътрудниците на архиепископа, Дамянос е в манастира, докато бунтовническите монаси се опитват да нахлуят, отправяйки заплахи срещу живота му и сигнализирайки за евентуални съдебни действия.

Други монаси са успели да държат бунтовниците настрана, но вълненията в манастира продължават. ОЩЕ: Гърция и Египет в спор за манастир, свързан с Мойсей

Полицията в Египет си трае

Египетски полицейски служители, които не са отговорили на многократните призиви за помощ през последните часове, са разположени близо до манастира, но досега не са се намесили, за да спрат дисидентите. Източници съобщават, че дори е имало предложения бунтовниците да бъдат допуснати обратно вътре.

Спорът за манастира

Гърция и Египет имаха разширени консултации относно правата на собственост в манастира „Света Екатерина“ в Синай и околните земи през юни. Припомняме, че в началото на юни собствеността на манастира „Света Екатерина“ на планината Синай, който функционира, откакто император Юстиниан построява замък около Горящата къпина през VI век, стана обект на съдебно решение, което предизвика внезапно дипломатическо напрежение между две приятелски държави – Гърция и Египет.

Присъствието на християнството в района е регистрирано от средата на IV век, когато великият сирийски аскет Юлиан Сабас построява църква на върха на планината Моисей. Замъкът на Юстиниан е завършен през 556-557 г. Манастирът е важен не само за гръцките православни вярващи, но и за всички християни, за евреи и мюсюлмани, тъй като това е мястото, където Бог е говорил на Моисей чрез Горящия храст, където му е дал Десетте Божи заповеди, където пророк Илия е разпознал Бога в гласа на лек бриз, пише още гръцкото издание. ОЩЕ: Вероятно заради Египет: Мицотакис организира "тайна вечеря"