Тръмп получи корона на велико корейско кралство, но чу и възгласи "Махай се!" (ВИДЕО)

29 октомври 2025, 11:47 часа 444 прочитания 0 коментара
Десетки протестиращи срещу американския президент Доналд Тръмп се събраха пред музея, където се провежда срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея. Те призоваха за това лидерът на САЩ да се маха от страната им. Извън Националния музей в Кьонджу полицията започна да разпръсква насилствено тълпата и да арестува някои хора. Протестиращите бяха извеждани един по един, предава на живо британската телевизия BBC.

Някои протестиращи с плакати „Не на Тръмп“ пробиха охраната и се втурнаха към кръстовището към Националния музей малко след като кортежът на Тръмп премина. Техните искания - оттегляне на инвестициите на Южна Корея в САЩ. Те повтаряха лозунги като: „Отменете инвестициите в САЩ! Тръмп, махай се оттук! Защитете нашия суверенитет!“.

Групата от 40-50 души седна на пътя и отказа да се премести, като хората продължаваха дълго да скандират: „Не на Тръмп!“.

Снимка: Getty Images

Южнокорейският президент И Дже-мьон обеща през август да инвестира 350 млрд. долара в САЩ. В замяна Тръмп се съгласи да намали митата за Сеул от 25% на 15%. Но оттогава Вашингтон увеличи изискванията си, настоявайки за парични инвестиции в Щатите като част от търговските преговори.

Тръмп заяви при срещата си с И Дже-мьон, че търговското споразумение с Южна Корея ще бъде финализирано "много скоро". Двете страни все още не са постигнали окончателна сделка по този въпрос.

Междувременно се появи и контрапротест - с банер с надпис "Корейците обичат Тръмп".

Тръмп получи най-високото отличие на Южна Корея

В Националния музей Доналд Тръмп получи Великия орден на Мугунхва - най-високото отличие на Южна Корея. Той е първият американски президент, получил тази награда, и това е „в знак на признание за приноса му към мира на Корейския полуостров“, заявиха от президентския офис в Сеул.

„Това е наистина красиво“, каза Тръмп, докато разглеждаше наградата.

Той получи и реплика на златна корона от древното корейско кралство Шила. Официални представители заявиха, че короната „символизира духа на Шила, който за първи път донесе мир на Корейския полуостров“.

Кьонджу някога е бил столица на кралство Шила (57 г. пр.н.е. до 935 г. сл.н.е.), а музеят е домакин на специална изложба, в която са представени шест златни корони от тази епоха.

Шестте известни корони на Шила, датиращи от около V до VI век, обикновено се съхраняват в отделни колекции, но за първи път са събрани заедно по повод срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Димитър Радев
