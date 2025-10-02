Войната в Украйна:

Заради санкциите: Огромни опашки от камиони на руско-казахстанската граница

02 октомври 2025, 15:55 часа 408 прочитания 0 коментара
Заради санкциите: Огромни опашки от камиони на руско-казахстанската граница

Огромни опашки от камиони със стоки от Китай се е образувала на границата между Казахстан и Русия, което заплашва с тотално спиране на вноса. Образували са се километрични задръствания, съобщава  руското издание "Комерсант“. Забавянията засягат особено товари, съдържащи стоки с двойна употреба и тези, обект на санкции – те подлежат на проверка в почти 99% от случаите, отбелязва вестникът, цитирайки Максим Емелин, ръководител на отдела за логистика на компанията SLK.

Празници в Китай

Поради официални празници в Китай, повечето гранични пунктове за превозни средства с Казахстан бяха затворени през първата седмица на октомври, съобщи Федералната митническа служба, позовавайки се на представителството си в казахстанската митническа служба. Това може да влоши ситуацията, която продължава вече три седмици.

Още: Километрични опашки за бензин в Русия: Кризата идва към Москва (ВИДЕО)

Емелин добави, че капацитетът на границата е ограничен също така поради недостиг на персонал и сривове в цифровите системи, докато Федералната митническа служба заявява, че „митническите власти на двете страни не създават пречки за движението на стоки – границата е отворена за добросъвестни бизнеси“.

Казахстанските власти пък обвиняват за задръстванията засиления контрол от страна на руските митнически власти върху сивия внос, подчерта експертът.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Някои превозвачи вече пренасочват стоките си по алтернативни маршрути: директно Китай-Русия или Китай-Монголия-Русия, съобщава още "Комерсант“.

Още: Русия вдига ДДС, за да финансира войната

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Казахстан Китай руска икономика камиони санкции Русия
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес