Заради санкциите: Огромни опашки от камиони на руско-казахстанската граница

Огромни опашки от камиони със стоки от Китай се е образувала на границата между Казахстан и Русия, което заплашва с тотално спиране на вноса. Образували са се километрични задръствания, съобщава руското издание "Комерсант“. Забавянията засягат особено товари, съдържащи стоки с двойна употреба и тези, обект на санкции – те подлежат на проверка в почти 99% от случаите, отбелязва вестникът, цитирайки Максим Емелин, ръководител на отдела за логистика на компанията SLK.

Празници в Китай

Поради официални празници в Китай, повечето гранични пунктове за превозни средства с Казахстан бяха затворени през първата седмица на октомври, съобщи Федералната митническа служба, позовавайки се на представителството си в казахстанската митническа служба. Това може да влоши ситуацията, която продължава вече три седмици.

Емелин добави, че капацитетът на границата е ограничен също така поради недостиг на персонал и сривове в цифровите системи, докато Федералната митническа служба заявява, че „митническите власти на двете страни не създават пречки за движението на стоки – границата е отворена за добросъвестни бизнеси“.

Казахстанските власти пък обвиняват за задръстванията засиления контрол от страна на руските митнически власти върху сивия внос, подчерта експертът.

Някои превозвачи вече пренасочват стоките си по алтернативни маршрути: директно Китай-Русия или Китай-Монголия-Русия, съобщава още "Комерсант“.

