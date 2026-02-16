Китайска нова година: Направете това, за да имате късмет през цялата година

Китайската нова година е свързана с много суеверия, които започват много преди самия празник и продължават през двете седмици на тържествата. Смята се, че цялата предстояща година се оформя през първите няколко дни, затова се обръща специално внимание на думите, действията и настроението по време на празника.

Китайската Нова година, най-важният празник на Небесната империя, ще се отбележи на 17 февруари 2026 г. В нощта на тази дата ще започне 4723 година според китайския календар, а неин символ ще бъде Огненият кон - знак за енергия, страст и бърза промяна.

Китайска нова година - какво се прави за късмет

Изключително важно е да се изплатят дълговете и да се завършат стари проекти преди Нова година. Влизането в нов цикъл с финансови проблеми се счита за лоша поличба. Общото почистване също е необходимо в деня преди празника – това символично прочиства нещастието и освобождава място за щастие.

Задължително е в дома ви да има мандарини, които символизират изобилието.

В чест на Огнения кон: 4 храни за Лунната Нова година, които носят късмет и просперитет

Носенето на червено в новогодишната нощ се счита за добра поличба – цветът символизира защита и късмет. Много хора избират червено бельо или аксесоари, за да привлекат просперитет. Хората се опитват да държат в домовете си свежи цветя, плодове, особено мандарини, и изображения на символа на годината – всичко това се счита за признаци на просперитет.

Съществува поверие, че детският смях носи щастие в първите дни на годината, затова на децата се обръща специално внимание. Подаръците и милите думи по време на празника дават сила за предстоящата година, така че на поздравленията и пожеланията се отдава голямо значение.

Ограничения през първите дни на Китайската нова година

Не по-малко важни са забраните, които трябва да се спазват по време на празника. В първия ден е забранено да се карате, да плачете, да сте груби или да се говори за болест или смърт. Смята се, че подобни думи могат да „програмират“ годината за неприятности.

През първите три дни не се препоръчва да си миете косата или да почиствате дома си – според поверието, късметът може да се отмие с вода. Изхвърлянето на боклук в първия ден от годината също е забранено, тъй като може да съсипе богатството ви.

Китайска Нова година 2026: Колко дни продължава?

Не е препоръчително да използвате ножове или други остри предмети в новогодишната нощ, тъй като се смята, че те отрязват късмета. Взимането на пари назаем или вземането на заеми в началото на годината също не се препоръчва, тъй като в противен случай ще останете задлъжнели през цялата година.

Счупването на чинии се счита за лоша поличба. Ако това се случи, счупените парчета се събират внимателно, увиват се в червена хартия и се казва: "Нека думите да противодействат на лошия късмет".

По време на празниците се избягват черни и изцяло бели дрехи, тъй като тези цветове се свързват с елемента вода и символизират траур в китайската традиция. Предпочитани цветеве са червено, златно и топли нюанси, тъй като те засилват енергията на предстоящата година.

Не правете тези 6 неща на 17 февруари, ако искате Огненият кон да е благосклонен - те блокират положителната енергия