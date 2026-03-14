С обръщане към Русия, светът пред ценови хаос: Петролът скочи с 42% от началото на войната

От началото на ударите на САЩ и Израел срещу Иран цената на петрола от сорта Брент отбеляза ръст от 42%, съобщава Франс прес.

Международният бенчмарк поскъпна до 103,14 долара за барел, при 72,48 долара на 27 февруари.

11% е повишението само през последната седмица, въпреки решението на Международната агенция по енергията да освободи 400 милиона барела от стратегическите резерви - най-голямото в историята на организацията.

Американският лек суров петрол също поскъпна с 1,1% до 96,82 долара за барел, след като Министерството на енергетиката на САЩ заяви, че ще освободи 172 милиона барела петрол от своя стратегически петролен резерв.

Все повече страни започват да купуват руски петрол?

Все повече държави започват да купуват руски петрол на фона на смекчаването на санкциите на САЩ срещу руските енергийни ресурси. Това заяви специалният представител на руския президент по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави и генерален директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

"Все повече страни започват да закупуват руски петрол на фона на смекчаването на санкциите на САЩ по отношение на руските енергоносители", написа Дмитриев в социалната мрежа Max.

Той коментира изказване на вицепремиера и министър на транспорта на Тайланд Пхипхат Ратчакитпракан, според когото тайландското Министерство на енергетиката се подготвя за преговори с Русия за възможни доставки на петрол, предаде КРОСС.

По думите на Ратчакитпракан страната разглежда възможността за закупуване на руски петрол в рамките на бъдещи енергийни договорености.

Решението на САЩ

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ издаде генерален лиценз, разрешаващ продажбата на суров петрол и петролни продукти от Руската федерация.

OFAC издаде Генерален лиценз 134, "разрешаващ доставката и продажбата на суров петрол и петролни продукти с руски произход, натоварени на плавателни съдове към 12 март 2026 г.", според уебсайта на агенцията и "Интерфакс".

OFAC уточнява, че "всички транзакции необходими за продажбата, доставката или разтоварването на суров петрол или петролни продукти с руски произход, натоварени на който и да е плавателен съд", са разрешени. Главният лиценз също така забранява "всякакви транзакции или дейности, свързани с Иран, правителството на Иран или стоки и услуги с ирански произход".

Разрешението е валидно до 11 април 2026 г. Финансовият министър на САЩ Скот Бесент го обяви като необходима мярка за стабилизиране на световните пазари - и конкретно се освобождава за продажба стоящ месеци наред на танкери в морето блокиран руски петрол.

Европа остава резервирана към идеята.

Научихме за решението на САЩ да облекчи санкциите си срещу руския петрол тази сутрин. Смятаме, че е грешка. Това заяви германският канцлер Фридрих Мерц на пресконференция.

Мерц изрично подчерта, че няма никаква яснота кога ще приключи войната в Иран нито каква е стратегията да бъде приключена.

На този фон Великобритания също заяви, че не възнамерява да облекчи санкциите, засягащи руския петрол, във връзка с конфликта в Близкия изток и затварянето на Ормузкия проток, заяви пред Sky News заместник-министърът на енергетиката Майкъл Шанкс.

"Нашите санкции ще останат в сила, ще продължим да действаме по отношение на "сенчестия флот" и няма да променим позицията си по този въпрос“, посочи той.

Според Шанкс британските власти предприемат мерки за предотвратяване на ръста на цените и си сътрудничат с други европейски държави.