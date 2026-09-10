София ще тегли огромен заем за нови превозни средства и ремонти

Столичният общински съвет (СОС) ще обсъди на предстоящото си заседание поемането на дългосрочен общински дълг до 367 млн. евро за обновяване на подвижния състав на градския транспорт и за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици в София. Това предвижда предварителния дневен ред, публикуван в сайта на Столична община.

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Предвижда се средствата да бъдат привлечени под формата на заеми от Европейската инвестиционна банка и от друга финансова или кредитна институция. Проектът включва закупуването и доставката на 200 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамвая. Докладът е внесен от кмета на София Васил Терзиев.

И още важни решения

Общинските съветници ще обсъдят и приемането на План за защита при бедствия на Столична община, включително планове за действие при земетресение, наводнение, ядрена или радиационна авария и промишлена авария.

Ще бъдат разгледани и промени в маршрутите на няколко автобусни линии. Предлага се подобряване на транспортното обслужване чрез промяна на маршрутите на линии № 23, 24, 115 и 309, както и корекции на маршрутите на № 70, 72, 182, 188 и 804. Предвидено е и ежегодно разкриване на ученическите автобусни линии № У1 и У2.

В дневния ред е включен и доклад за създаване на механизъм за удължено и съобразено работно време на обществения транспорт при футболни срещи, концерти, други спортни мероприятия и събития с очаквано масово посещение.

СОС ще разгледа и Общинския годишен план за социалните услуги за 2027 г. на територията на Столична община.

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Сред предложенията в областта на градоустройството е проект за подробен устройствен план за района на Летище София и „Враждебна-юг“. Предвиждат се промени в уличната регулация, създаване на нови улици и обособяване на терени за паркинги, спорт, озеленяване, администрация и техническо обслужване. Докладът обхваща територии на районите „Слатина“ и „Кремиковци“.

Съветниците ще разгледат и предложение за конкретизиране на обхвата на инвестиционно намерение за изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи по бреговете на река Владайска – от границата с район „Красно село“ до „Лъвов мост“.

В дневния ред е включено и предложение за изграждане на детска градина за 12 групи в район „Младост“. Предложението предвижда приемане на технико-икономическа оценка и прилагане на намалени отстояния при проектирането и изграждането на сградата.

Общинските съветници ще разгледат предложения и за присъждането на званието „Почетен гражданин на София“ на цигуларката Мила Георгиева, както и посмъртното присъждане на званието на дългогодишния общински съветник Милка Христова.