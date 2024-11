Китаец уби с нож няколко ученици - защото не успял да завърши училище (ВИДЕО)

8 души бяха убити и 17 други ранени при нападение с нож в професионално училище в Източен Китай. Арестуван е заподозреният, който е бивш ученик, съобщи местната полиция. Нападението е извършено вечерта местно време в Професионалния институт по изкуства и технологии в изтомната провинция Чжангсу, се казва в изявление на местната полиция, потвърждаващо жертвите.

Полицията каза, че заподозреният е 21-годишен бивш ученик в училището, който е трябвало да завърши тази година, но се е провалил на изпитите. "Той се върна в училището, за да изрази гнева си и да извърши тези убийства", е версията на полицията, като тя добави, че заподозреният е направил самопризнания. Службите за спешна помощ са били напълно мобилизирани за лечение на ранените и осигуряване на последващи грижи за засегнатите от атаката.

Massacre at school in China leaves 8 dead and 17 injured



A 21-year-old graduate carried out a knife attack at his former school in Yixing, Jiangsu province.



