Китай изглежда се готви за нещо голямо: CNN освети исторически темп на производство на ракети (ВИДЕО)

Екипът за визуални разследвания на CNN идентифицира 136 ракетни съоръжения в Китай и вижда признаци на исторически темп на разширяване на ракетния арсенал, ключов компонент от стратегията му срещу ВМС на САЩ в Азиатско-тихоокеанския регион и евентуални планове за нахлуване в Тайван, става ясно от публикация на медията. Обектите, които включват фабрики, както и изследователски и тестови центрове, са се разширили с повече от 21 милиона квадратни фута (над 2 милиона квадратни метра) застроена площ между началото на 2020 г. и края на 2025 г.

На сателитните изображения на тези развиващи се обекти са се появили нови кули, бункери и насипи, съответстващи на разработването на оръжия. В някои случаи на изображенията могат да се видят дори части от ракети. ОЩЕ: Китай изстреля нов сателит за дистанционно наблюдение на Земята

Here's an updated satellite imagery time lapse of the Chinese military command center under construction near Beijing.



It's located about 30 kilometers southwest of the city, and has a construction footprint ten times larger than the Pentagon. pic.twitter.com/nOKkN9x91B — Brady Africk (@bradyafr) October 31, 2025

Китай се позиционира като глобална суперсила

„Това е позициониране на Китай като глобална суперсила. Намираме се в началните фази на нова надпревара във въоръжаването“, каза Уилям Алберк, старши допълнителен сътрудник в Тихоокеанския форум и бивш директор на НАТО по контрола върху въоръженията. „Китай вече спринтира и се готви за маратон.“

Данните рисуват картина на спешен стремеж за разработване на капацитет за нови и по-усъвършенствани ракети. Няколко от производствените съоръжения, анализирани от CNN, бързо са заменили села и земеделски земи, като са се разраснали с десетки хиляди квадратни фута през последните пет години.

Арсеналът от ядрени оръжия

Междувременно Китай увеличава арсенала си от ядрени оръжия по-бързо от всяка друга нация, увеличавайки арсенала си с около 100 нови бойни глави годишно от 2023 г. насам, според данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI) от юни, въпреки че общият му брой остава далеч под този на САЩ и Русия, които заедно представляват 90% от световния арсенал, според Съюза на загрижените учени. ОЩЕ: Китай въвежда най-новия си самолетоносач в експлоатация: С него може да стигне отвъд териториалните си води