Китай въвежда най-новия си самолетоносач в експлоатация: С него може да стигне отвъд териториалните си води

Най-новият и най-модерен самолетоносач на Китай официално влезе в експлоатация тази седмица, сигнализирайки за нова ера в китайската военна експанзия след церемония, ръководена от лидера на страната Си Дзинпин, пише британското издание "Гардиън", позовавайки се на държавните китайски медии.„Фудзиен“ е първият самолетоносач, проектиран и построен в Китай, и третият за бързо разрастващия се китайски флот, който вече е най-големият в света по брой кораби.

Китайското корабостроене работи с несравнима скорост, но е потайно, а наблюдателите претърсват сигнали на държавните медии и сателитни изображения за признаци на най-новите разработки и иновации.

Характеристиките на новия кораб

Усъвършенстваните характеристики на новия кораб включват електромагнитна система за изстрелване, която причинява по-малко напрежение върху самолета и кораба и позволява по-прецизен контрол на скоростта. Той може също така да изстрелва по-широк набор от самолети от парната система, използвана на повечето американски самолетоносачи. ОЩЕ: Готви ли се за атака: Тръмп изпрати най-големия самолетоносач край бреговете на Венецуела

Корабът е един от най-известните знаци за дългогодишните усилия на Си Дзинпин за основен ремонт и модернизиране на Народноосвободителната армия (НОАК) и се присъединява към по-стария съветски проектиран и построен „Ляонин“ и съветския проектиран, но построен в Китай „Шандонг“, които са в активна служба. Китай вече има втория най-голям брой самолетоносачи в света, пред Обединеното кралство, Индия и Италия – които имат по два – но все още далеч зад ключовия си съперник САЩ, който има 11.

Пълна палубна експлоатация

"Фудзиен" дава възможност на Китай да разполага и по-тежки самолети с пълен запас от гориво, като например самолета за ранно предупреждение и управление KJ-600, който успешно беше тестван по време на морските си изпитания. Държавните медии също така рекламираха способността на кораба да изстрелва изтребители с по-бързи темпове.

Китайските военноморски сили заявиха, че са изстреляли най-новия стелт изтребител J-35 и тежък изтребител J-15T от кораба „Фуджиан“, което дава на новия самолетоносач „възможност за пълна палубна експлоатация“. Американски военни анализатори заявиха, че конфигурацията на „Фуджиан“ не съответства на по-новите американски самолетоносачи, тъй като изглежда не позволява едновременни излитания и кацания, но електромагнитната му система за изстрелване се намира само на най-новите самолетоносачи клас „Форд“ на американския флот. ОЩЕ: Китай забрани чуждите AI чипове в центровете си за данни, голям удар по Nvidia