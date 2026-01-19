Китай се топи: Раждаемостта удари историческо дъно

Рекорден срив на раждаемостта в Китай е регистриран през 2025 г., като броят на ражданията на 1000 души спадна до 5,6.

Миналата година са се родили около 7,9 милиона бебета, значително по-малко от 9,5-те милиона година по-рано.

Данните на Световната банка показват, че коефициентът на раждаемост в Китай е спаднал до 1 през 2023 г. - под средното за света ниво от 2,2.

Срив въпреки усилията на правителството

Раждаемостта в Китай се срина до рекордно ниски нива миналата година, подчертавайки задълбочаващата се демографска криза, въпреки опитите на Пекин да се бори да обърне тенденцията на свиващо се и застаряващо население.

Ражданията са спаднали до 5,6 на 1000 души през 2025 г., в сравнение с 6,4 през 2023 г., което е най-ниското ниво в историята, сочат данни на Wind Information, съобщава CNBC.

Около 7,9 милиона бебета са родени миналата година, което е рязък спад от родените през 2024 г. 9,5 милиона деца, показват данни на статистическото бюро. Това се случва въпреки усилията на Пекин да насърчи многодетните семейства чрез увеличаване на субсидиите и удължаване на родителския отпуск.

Въпреки че страната започна да облекчава строгата си политика за едно дете преди близо десетилетие, раждаемостта продължи да спада рязко - с изключение на кратък скок през 2024 г., когато се покачи до 6,77 на 1000 души. Увеличението се дължи предимно на Годината на Дракона, която традиционно се смята за благоприятно време за раждане на деца.

"Темпото на спад е поразително, особено при липсата на големи сътресения", коментира Юе Су, главен икономист в Economist Intelligence Unit.

Тя добавя, че ефектът от мерките за стимулиране на раждаемостта е отслабнал, а младите хора отлагат брака и плановете за раждане на деца заради нарастващия икономически натиск и засилващата се конкуренция на работното място.

Властта въведе различни стимули, включително финансови помощи и данъчни облекчения за домакинства с деца под 3-годишна възраст. Пекин също така удължи отпуска по майчинство до 158 дни. За сравнение, през 2024 г. той беше 98 дни.

Китай е изправен пред надвиснала демографска криза, тъй като възрастното му население се увеличава. Делът на населението на 60+ години се е увеличил до 23% през 2025 г., в сравнение с 22% през 2024 г.

Населението намалява за четвърта поредна година, като миналата година е регистриран спад с 3,4 милиона до 1,405 милиарда, сочат данните на статистическото бюро.

Заплаха за икономиката

Икономисти предупредиха, че свиващата се работна сила и застаряващото население представляват сериозни икономически рискове. По-малкият брой новородени означава свиване на работната сила в бъдеще, която да издържа бързо нарастващата група пенсионери, а това ще увеличи натиска върху вече претоварената пенсионна система.

Проблемът може също така да доведе до по-високи социалноосигурителни вноски, което пък ще намали разполагаемия доход на по-младите работници.

"Намаляващото население предполага по-малка потребителска база в бъдеще, което увеличава риска от по-широки дисбаланси между търсенето и предлагането", отбелязва Су, призовавайки за по-решителен политически отговор по отношение на раждаемостта.

