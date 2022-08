Китай удължи военните учения край Тайван, прави ги "регулярни"

Командването на източната зона на Китайската народноосвободителна армия написа в социалната мрежа Weibo, че днес ще се отработват нападения срещу подводници и настъпателни действия по море. В понеделник са планирани и бойни стрелби в части от Южнокитайско море и Жълто море.

Китай обяви, че вече ще провежда "регулярни учения" край Тайван и че може да се изпълни "историческата задача за обединението на Китай".

#China completed its military exercises near #Taiwan. Chinese state media said the military would now conduct "regular" exercises on the Taiwan side of the line and that the "historic task of reunifying China" could be realized. pic.twitter.com/ng7OD8q9uu