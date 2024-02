"Някои държави трябва незабавно да спрат да наливат масло в огъня и да спрат да подкопават дипломатическите усилия на международната общност", цитира Newsweek думите на постоянния представител на Китай в ООН. Според него сигурността на една държава не може да се реализира за сметка на сигурността на други държави. Освен това Джан Юн призова НАТО "да спре да заплашва", да потърси диалог, вместо да влиза в тон на санкции и обяви, че сигурността не може да бъде гарантирана за сметка на други държави, интересите относно сигурността на всички са равни.

Юн поиска да бъдат приложени Минските споразумения, като подчерта, че "за съжаление" повечето от поправките в тях не са приложени: Не искахме Минските споразумения да работят: Сивият кардинал на Путин го призна

China at UN demanded to stop arms supplies to Ukraine#China's Permanent Representative to the UN Zhang Jun said that the #US should stop supplying weapons to #Ukraine and make efforts to establish peace.



"Certain countries should immediately stop pouring oil on the fire and…